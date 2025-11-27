Babnet   Latest update 17:25 Tunis

كأس العرب قطر 2025 : مدرب المنتخب السوري يؤكد ان مواجهة تونس ستكون صعبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692870b28fc1e9.97931313_jpokehniqmfgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 16:38
      
أعرب الإسباني خوسيه لانا مدرب المنتخب السوري عن سعادته بعبور المنتخب إلى منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2025، وذلك بعد الفوزعلى منتخب جنوب السودان بهدفين دون رد ضمن الملحق التأهيلي.

وقال مدرب المنتخب السوري، في تصريح اعلامي، إنه راض عن الأداء الذي أظهره المنتخب خلال المواجهة التي جرت على ملعب حمد الكبير، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة، وكان بالإمكان الظهور بصورة أفضل أمام المنافس، حيث غلب طابع الحذر على الأداء بين المنتخبين.

وحول المواجهة الافتتاحية لمنتخب سوريا التي تجمعه بنظيره التونسي في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب أحمد بن علي، قال المدرب السوري:" سنقوم بالتحضير للمواجهة المقبلة بصورة مختلفة، نحن نعلم أن المهمة ستكون صعبة، وننتظر التحاق عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة السابقة أمام جنوب السودان، ونأمل أن تكتمل صفوفنا قبل موعد المباراة أمام تونس كي نكون بوضعية جيدة".

وأضاف أن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، وجميع عناصر المنتخب يأملون في تحقيق حضور لافت في هذه البطولة وإسعاد الجماهير السورية التي ساندت المنتخب بقوة في لقاء جنوب السودان.
ومن جانبه، قال أنس صابوني مساعد مدرب المنتخب السوري إن المنتخب ظهر بصورة جيدة أمام جنوب السودان، وتحققت النتيجة الأهم بالتأهل لدور المجموعات، لافتا إلى أن المنافسات في هذا النوع من البطولات تحمل طابعا مختلفا.
وأشار إلى أن المواجهة أمام تونس ستكون صعبة للغاية وستكون هناك دراسة للمنافس الذي يملك خبرات كبيرة، فهو يضم في صفوفه العديد من اللاعبين في المنتخب الأول.


*.*.*