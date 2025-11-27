Babnet   Latest update 17:25 Tunis

بطولة إسبانيا (الجولة 14): برشلونة يلاقي ألافيس وعينه على الصدارة ولو مؤقتا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68065ca26adbf8.09931483_fqhmpkojlinge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 17:04 قراءة: 1 د, 17 ث
      
يواجه برشلونة فريق ألافيس يوم السبت لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم، وعينه على اعتلاء الصدارة التي يحتلها حاليا ريال مدريد قبل خوضه مواجهة جيرونا يوم الأحد.

برشلونة يسعى للضغط على ريال مدريد


يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني بـ31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر. ويسعى الفريق الكاتالوني إلى تحقيق الانتصار وانتظار ما ستؤول إليه مواجهة الريال، أملا في اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت.


ورغم سلسلة الانتصارات الأخيرة لبرشلونة في البطولة (4 انتصارات في آخر 5 مباريات)، فإن الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي (0-3) في رابطة الأبطال قد تمنح منافسه ألافيس دفعة معنوية لاستغلال الظرف والبحث عن نتيجة إيجابية.

أوضاع متباينة لألافيس

يحتل ألافيس المركز الرابع عشر بـ15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم، ويسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته آخر مباراتين في المسابقة.

مواجهة الريال وجيرونا: اختبار مهم للمتصدر

في المباراة الثانية، يطمح ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه جيرونا من أجل الحفاظ على الصدارة واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادلين سلبيين في آخر جولتين أمام إلتشي ورايو فاليكانو، مقابل فوز مهم في دوري الأبطال على أولمبياكوس (4-3).

أما جيرونا، المتواجد في المركز الثامن عشر بـ11 نقطة، فيسعى إلى تحقيق انتصار ثمين يبعده عن مراكز النزول، رغم حصيلة انتصارين فقط في 13 مباراة سابقة.

باقي مباريات الجولة

الجمعة:

* خيتافي – إلتشي

السبت:

* ريال مايركا – أوساسونا
* ليفانتي – أتلتيك بلباو
* أتلتيكو مدريد – ريال أوفييدو

الأحد:

* ريال سوسيداد – فياريال
* أشبيلية – ريال بيتيس
* سلتا فيغو – إسبانيول

الاثنين:

* رايو فاليكانو – فالنسيا


