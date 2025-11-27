بطولة إسبانيا (الجولة 14): برشلونة يلاقي ألافيس وعينه على الصدارة ولو مؤقتا
يواجه برشلونة فريق ألافيس يوم السبت لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم، وعينه على اعتلاء الصدارة التي يحتلها حاليا ريال مدريد قبل خوضه مواجهة جيرونا يوم الأحد.
برشلونة يسعى للضغط على ريال مدريد
برشلونة يسعى للضغط على ريال مدريد
يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني بـ31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر. ويسعى الفريق الكاتالوني إلى تحقيق الانتصار وانتظار ما ستؤول إليه مواجهة الريال، أملا في اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت.
ورغم سلسلة الانتصارات الأخيرة لبرشلونة في البطولة (4 انتصارات في آخر 5 مباريات)، فإن الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي (0-3) في رابطة الأبطال قد تمنح منافسه ألافيس دفعة معنوية لاستغلال الظرف والبحث عن نتيجة إيجابية.
أوضاع متباينة لألافيسيحتل ألافيس المركز الرابع عشر بـ15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم، ويسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته آخر مباراتين في المسابقة.
مواجهة الريال وجيرونا: اختبار مهم للمتصدرفي المباراة الثانية، يطمح ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه جيرونا من أجل الحفاظ على الصدارة واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادلين سلبيين في آخر جولتين أمام إلتشي ورايو فاليكانو، مقابل فوز مهم في دوري الأبطال على أولمبياكوس (4-3).
أما جيرونا، المتواجد في المركز الثامن عشر بـ11 نقطة، فيسعى إلى تحقيق انتصار ثمين يبعده عن مراكز النزول، رغم حصيلة انتصارين فقط في 13 مباراة سابقة.
باقي مباريات الجولةالجمعة:
* خيتافي – إلتشي
السبت:
* ريال مايركا – أوساسونا
* ليفانتي – أتلتيك بلباو
* أتلتيكو مدريد – ريال أوفييدو
الأحد:
* ريال سوسيداد – فياريال
* أشبيلية – ريال بيتيس
* سلتا فيغو – إسبانيول
الاثنين:
* رايو فاليكانو – فالنسيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319301