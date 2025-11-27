بطولة إسبانيا (الجولة 14): برشلونة يلاقي ألافيس وعينه على الصدارة ولو مؤقتا

يواجه برشلونة فريق ألافيس يوم السبت لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم، وعينه على اعتلاء الصدارة التي يحتلها حاليا ريال مدريد قبل خوضه مواجهة جيرونا يوم الأحد.



برشلونة يسعى للضغط على ريال مدريد



أوضاع متباينة لألافيس



مواجهة الريال وجيرونا: اختبار مهم للمتصدر



باقي مباريات الجولة



يدخل برشلونة المباراة وهو في، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر. ويسعى الفريق الكاتالوني إلى تحقيق الانتصار وانتظار ما ستؤول إليه مواجهة الريال، أملا في اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت.ورغم سلسلة الانتصارات الأخيرة لبرشلونة في البطولة (4 انتصارات في آخر 5 مباريات)، فإنفي رابطة الأبطال قد تمنح منافسه ألافيس دفعة معنوية لاستغلال الظرف والبحث عن نتيجة إيجابية.يحتل ألافيس، جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم، ويسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته آخر مباراتين في المسابقة.في المباراة الثانية، يطمحإلى الفوز على مضيفهمن أجل الحفاظ على الصدارة واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادلين سلبيين في آخر جولتين أمام إلتشي ورايو فاليكانو، مقابل فوز مهم في دوري الأبطال على أولمبياكوس (4-3).أما جيرونا، المتواجد في، فيسعى إلى تحقيق انتصار ثمين يبعده عن مراكز النزول، رغم حصيلة انتصارين فقط في 13 مباراة سابقة.* خيتافي – إلتشي* ريال مايركا – أوساسونا* ليفانتي – أتلتيك بلباو* أتلتيكو مدريد – ريال أوفييدو* ريال سوسيداد – فياريال* أشبيلية – ريال بيتيس* سلتا فيغو – إسبانيول* رايو فاليكانو – فالنسيا