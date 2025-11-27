Babnet   Latest update 17:25 Tunis

الرياض: وزير الفلاحة يقترح إطلاق إعلان دولي حول النخيل والتمور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69286e3055a867.41200620_eipfmqnkojhlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 16:27
      
اقترح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، خلال مشاركته في الدورة الخامسة لمجلس اعضاء المجلس الدولي للتمور بالرياض، إطلاق إعلان دولي حول النخيل والتمور.

 واعتبر بن الشيخ، ان هذا الاعلان سيكون التزاما رسميا للدول الأعضاء والمنظمات الدولية الداعمة للمجلس نحو مستقبل مستديم لغراسة النخيل.



وسيساهم هذا الإعلان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، في تنسيق الجهود في الجوانب البيئية والزراعية، كما سيتيح فرصا للمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الخبرات واستقطاب التمويل الدولي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الدول في مجال الترويج والتسويق الدولي للتمور وفتح أسواق جديدة للمنتوج.

وشدّد وزير الفلاحة في هذا الصدد، على دعم تونس الكامل لاعتماد سنة 2027 سنة دولية للنخيل والتمور، معتبرا ذلك فرصة لتعزيز الوعي العالمي بأهمية هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى إعداد ملف دولي متكامل وتنظيم فعاليات مشتركة تبرز القيمة الاقتصادية والبيئية والصحية للنخيل والتمور.

كما أكّد، أهمية إعداد استراتيجية المجلس، باعتبارها خطوة أساسية لضمان تفعيل مهامه وتحقيق أهدافه، لا سيما في مجالات تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المستدام للتمور.

وأضاف بن الشيخ أن تونس، بصفتها دولة عضوا ومؤسسة للمجلس، تدرك تماما الدور الاستراتيجي لنخيل التمر في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم سبل عيش الفلاحين والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي في المناطق المنتجة.

وجدد وزير الفلاحة، حرص تونس على متابعة توصيات هذه الدورة، لضمان تحقيق أهداف المجلس ودعم النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصادرات، فضلا عن خلق فرص عمل والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.


