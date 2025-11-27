أفرجت بموجبه سنية الدهماني: مقتضيات السراح الشرطي

نظّمت مجلة الإجراءات الجزائية في بابها الرابع شروط السراح الشرطي والجهة المخوّلة لمنحه أو إلغائه.



الفرق بين السراح الشرطي والإفراج المؤقت



شروط التمتع بالسراح الشرطي



الجهة المخوّلة بالبت في السراح الشرطي



حالات يُستثنى فيها شرط حسن السيرة أو المدة



العقوبات التكميلية



إلغاء السراح الشرطي



يختلف السراح الشرطي عنالذي يمكن المطالبة به في مختلف أطوار القضية لأسباب صحية أو إنسانية، وتنظر فيه المحكمة المتعهدة بعد أخذ رأي النيابة العمومية.أمّا السراح الشرطي فقد ضبطتهمن مجلة الإجراءات الجزائية، وهو يُمنح للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إذا أثبت السجين حسن السلوك أو إذا اعتُبر سراحه مفيدا لصالح المجتمع.بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة، على أن لا تقل الفترة المقضاة عنبالنسبة للمحكوم عليهم من ذوي السوابق، على أن لا تقل الفترة المقضاة عن* بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن، حدّدت المدة بـينصّ الفصل 356 على أن السراح الشرطي يُمنحبعد موافقة لجنة السراح الشرطي، كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات منحه في الحالات التي يضبطها القانون.يمكن منح السراح الشرطي دون اعتبار حسن السيرة أو المدد القانونية إذا كان:* سنّ المحكوم عليه* أوكاملة عند تاريخ الإفراج.* أو كان يعاني منأويمكن أن يُلزم القرار المتمتع بالسراح الشرطي بـ:إذا لم يكن محكوما عليه بتحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية.* أو وضعه للعمل في* أو الجمع بين الإجراءين، على أن لا تتجاوز المدةوتُطبق العقوبات التكميلية انطلاقا منأجاز الفصل 359 لوزير العدل، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي:إذا صدر حكم جديد ضدّ المتمتع بالسراح الشرطي.* أو إذا خالفالتي وُضعت لسراحه.