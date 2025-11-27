أفرجت بموجبه سنية الدهماني: مقتضيات السراح الشرطي
نظّمت مجلة الإجراءات الجزائية في بابها الرابع شروط السراح الشرطي والجهة المخوّلة لمنحه أو إلغائه.
الفرق بين السراح الشرطي والإفراج المؤقت
يختلف السراح الشرطي عن الإفراج المؤقت الذي يمكن المطالبة به في مختلف أطوار القضية لأسباب صحية أو إنسانية، وتنظر فيه المحكمة المتعهدة بعد أخذ رأي النيابة العمومية.
أمّا السراح الشرطي فقد ضبطته الفصول من 353 إلى 360 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو يُمنح للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إذا أثبت السجين حسن السلوك أو إذا اعتُبر سراحه مفيدا لصالح المجتمع.
شروط التمتع بالسراح الشرطي* قضاء نصف مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة، على أن لا تقل الفترة المقضاة عن ثلاثة أشهر.
* قضاء ثلثي مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم من ذوي السوابق، على أن لا تقل الفترة المقضاة عن ستة أشهر.
* بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر، حدّدت المدة بـ 15 سنة.
الجهة المخوّلة بالبت في السراح الشرطيينصّ الفصل 356 على أن السراح الشرطي يُمنح بقرار من وزير العدل بعد موافقة لجنة السراح الشرطي، كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات منحه في الحالات التي يضبطها القانون.
حالات يُستثنى فيها شرط حسن السيرة أو المدةيمكن منح السراح الشرطي دون اعتبار حسن السيرة أو المدد القانونية إذا كان:
* سنّ المحكوم عليه أقل من 20 سنة.
* أو بلغ 60 سنة كاملة عند تاريخ الإفراج.
* أو كان يعاني من سقوط بدني خطير أو مرض عضال.
العقوبات التكميليةيمكن أن يُلزم القرار المتمتع بالسراح الشرطي بـ:
* الإقامة المحروسة إذا لم يكن محكوما عليه بتحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية.
* أو وضعه للعمل في مصلحة عمومية أو مؤسسة خاصة.
* أو الجمع بين الإجراءين، على أن لا تتجاوز المدة مدة العقوبة المتبقية.
وتُطبق العقوبات التكميلية انطلاقا من تاريخ الإفراج.
إلغاء السراح الشرطيأجاز الفصل 359 لوزير العدل، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي:
* إلغاء القرار إذا صدر حكم جديد ضدّ المتمتع بالسراح الشرطي.
* أو إذا خالف الشروط التي وُضعت لسراحه.
