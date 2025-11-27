Babnet   Latest update 11:37 Tunis

"استعادة الطاقة من النفايات غير القابلة لاعادة التدوير وانتاج المياه العذبة باستخدام وقود بديل" عنوان يوم دراسي بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4de89ba8ab8.31342426_fphjnkligmoqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025
      
تنظم كل من، المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، بالتعاون مع، المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا، بحمام سوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، وعدد من المؤسسات الاقتصادية يوم دراسي حول انطلاق مشروع "استعادة الطاقة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وإنتاج المياه العذبة باستخدام وقود بديل"، وذلك يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، بصفاقس.

ويختص هذا المشروع، الذي يندرج في اطار مشروع تحديث التعليم العالي، في مجال الطاقات المتجددة والبيئية ضمن هياكل البحث العلمي وخاصة ما يتعلق بتثمين النفايات والتحويل الطاقي وتقنيات تحلية المياه والابتكار في استخدام الوقود البديل.



ويحتوي على ورشات تكوين لبناء القدرات وملتقيات علمية وأنشطة تخرج وإنشاء عقود للبحث العلمي فضلا عن تجميع الباحثين لتطوير البحوث في هذا الاختصاص على مستوى الوطني.

ويضم هذا المشروع خبرات وكفاءات متميزة من جميع أنحاء المؤسسات الجامعية وشركات خاصة.


*.*.*