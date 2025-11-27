منوبة: دعوة الى ضبط برامج تدخلات ميدانية للنظافة وردع المخالفين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>

دعا والي منوبة محمود شعيب المكلفين بتسيير البلديات، وكافة الهياكل ذات العلاقة بنظافة المحيط وكلّ في مجاله، الى ضبط برامج تدخلات ميدانية للنظافة والعناية البيئة، وإزالة كل المشوهات والمصبات العشوائية ومظاهر التلوث في المناطق البلدية والتجمعات السكانية الريفية وغيرها، مع ردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.



واكد خلال جلسة عمل انعقدت أمس الاربعاء، على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته الميدانية او القانونية، للحد من الإخلالات البيئية والرفع من مؤشرات النظافة بمختلف المناطق، مع مواصلة المجهودات المبذولة لإزالة الأوحال والأتربة وجهر البالوعات والأودية، ضمانا لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق خاصة إثر التقلبات المناخية ونزول الأمطار.









واوصى كافة الحاضرين من معتمدين وممثلي بلديات وإدارات، على غرار التجهيز والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإدارة المياه العمرانية، والمصالح الامنية، بمزيد تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المتداخلة لإحكام التدخلات، وضمان نجاعة الإجراءات اللازمة للتصدي لكافة الممارسات والمظاهر المخلة بجمالية المحيط على غرار الإلقاء العشوائي للفضلات وفواضل البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

وكانت الجلسة مناسبة لتقييم الوضع البيئي، وجرد النقائص والصعوبات التي تواجه التدخلات، ومن أهمها التوسع العمراني الكبير داخل عدد من المعتمديات، وتفاقم ظاهرة الالقاء العشوائي للفضلات، مقابل محدودية المعدات والإطار البشري بأغلب البلديات، ناهيك عن صعوبة مراقبة المناطق المشتركة بين المعتمديات وخاصة بين الولايات، وهو مايتطلب جهدا جماعيا وإجراءات مشتركة صارمة، باعتبار تداخل الأنشطة البشرية، بالاضافة الى تعدد مصادر النفايات دون رقابة، مقابل محدودية انخراط المواطن في برامج النظافة والعناية بالمحيط.