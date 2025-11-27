البنك المركزي التونسي يعزّز شراكته مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد من أجل فتح آفاق تعاون أوسع داخل إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

تناول لقاء جمع الثلاثاء 25 نوفمبر، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري بالرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد جورج إلومببيو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



ويندرج اللقاء، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، في اطار تعزيز الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الإفريقي في دعم الاقتصاد التونسي من خلال توفير خطوط تمويل ميسرة لدعم الميزانية والاحتياطيات بالعملة الصعبة وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية.









وأتاح اللقاء الفرصة لاستعراض أبرز البرامج والآليات التي يضعها البنك على ذمة الدول الإفريقية لتعزيز التجارة البينية ودفع الاستثمار داخل القارة وبحث سبل استفادة تونس منها على النحو الأمثل.



وفي هذا الإطار، ثمن محافظ البنك المركزي الدور الإيجابي والمتواصل للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، مشددا على حرص البنك المركزي على توطيد أواصر التعاون مع هذه المؤسسة الإفريقية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تدعم الاستقرار والنمو الشامل والمستدام.



واتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور تونس داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، إلى جانب متابعة البرامج التمويلية القائمة والمستقبلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأتاح اللقاء الفرصة لاستعراض أبرز البرامج والآليات التي يضعها البنك على ذمة الدول الإفريقية لتعزيز التجارة البينية ودفع الاستثمار داخل القارة وبحث سبل استفادة تونس منها على النحو الأمثل.وفي هذا الإطار، ثمن محافظ البنك المركزي الدور الإيجابي والمتواصل للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، مشددا على حرص البنك المركزي على توطيد أواصر التعاون مع هذه المؤسسة الإفريقية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تدعم الاستقرار والنمو الشامل والمستدام.واتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور تونس داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، إلى جانب متابعة البرامج التمويلية القائمة والمستقبلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.