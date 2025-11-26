Babnet   Latest update 18:28 Tunis

يوسف المساكني: كأس العرب قطر 2025 موعد للاحتفاء بالوحدة واكتشاف المواهب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6502da3da1efd1.22959628_pilkqonemfhgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 17:07
      
أكد يوسف المساكني لاعب الترجي الرياضي التونسي و القائد السابق لمنتخب نسور قرطاج أهمية بطولة كأس العرب قطر 2025 في تشكيل مستقبل كرة القدم في المنطقة، من خلال توفير منصة لاكتشاف المواهب واللاعبين الجدد، وبناء الجيل المقبل من نجوم كرة القدم، مشيرا إلى أن البطولة تحمل معنى خاصا للمنطقة، كملتقى للمنتخبات والمشجعين والشعوب العربية تحت مظلة واحدة تحتفي بالوحدة بين أبناء الوطن العربي.

وتنطلق منافسات كأس العرب قطر 2025 في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 من نفس الشهر بمشاركة 16 منتخبا، في ستة ملاعب مونديالية استضافت مباريات في كأس العالم قطر 2022، وهي ملعب البيت، و لوسيل، وملعب أحمد بن علي، وملعب المدينة التعليمية، وملعب خليفة الدولي، وملعب 974.



وأشار المساكني في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة للبطولة، إلى أن كرة القدم تشكل جزءا رئيسيا من ثقافة وهوية العالم العربي في ظل شغف الشعوب العربية بكرة القدم، وحرص الجمهور على التوافد بأعداد كبيرة لتشجيع منتخباتهم خاصة عندما تكون المباريات بين منتخبات عربية.
وأضاف: "تميزت النسخة السابقة من كأس العرب التي استضافتها قطر في 2021 بإقبال كبير وجمعت المشجعين من أنحاء العالم العربي للاحتفال معا، وكانت المدرجات تمتلئ بهم في كل مباراة، مع حماس وشغف لافت للأنظار وأجواء رائعة".

وأشاد المساكني بمكانة دولة قطر كوجهة مفضلة للرياضة العالمية، وقال: "نجحت قطر في ترسيخ مكانتها كمهد للبطولات الكبرى وعاصمة للرياضة العالمية، وأثبتت حجم الإمكانيات الاستثنائية التي تمتلكها بما في ذلك المنشآت والبنية التحتية الحديثة والخبرات الواسعة في صناعة الرياضة".


*.*.*