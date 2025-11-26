الأخلاقيات الصحفية في مواجهة الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الخبراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69271db13842b3.66320115_fohinjplkeqmg.jpg width=100 align=left border=0>

نظم مجلس الصحافة بدعم من برنامج دعم الإعلام التونسي (في مرحلته 2)، اليوم الأربعاء بأحد نزل العاصمة، يوما دراسيا بغرض وضع ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة في مواجهة الذكاء الاصطناعي.



وحسب رئيس مجلس الصحافة منوبي المروكي فإن هذا اليوم الدراسي، الذي انتظم في شكل ورشة عمل، يهدف إلى إرساء أسس ميثاق عام تتبعه مواثيق خاصة بمختلف مكونات القطاع، مشيرا إلى تفاقم المخاطر الأخلاقية والمخاوف من استعمال الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.









وأضاف أن هذا اليوم الدراسي، الذي جمع صحفيين ومسؤولي التحرير ونقابيين وأكاديميين وخبراء في القانون والشركاء المؤسساتيين، يهدف إلى تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر الأخلاقية وصياغة المبادئ الأولى لميثاق أخلاقي عبر تنظيم ورشات عمل ذات مواضيع محددة.



واعتبر رئيس المجلس أن صياغة مثل هذا الميثاق العام ضرورية في ظل استخدام تقنيات جديدة في سياق التحول الرقمي بعد أن ثبتت انحرافاتها، مؤكدا أن النقاشات التي دارت أثناء هذا اليوم الدراسي ستمهد الطريق لإطلاق أول ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وساهم باحثون محليون وأجانب في تنشيط ورشات العمل المتنوعة التي انتظمت بالمناسبة، حيث قدم المختص في المعلومات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحاصل على دكتوراه من جامعة بروكسال الحرة (بلجيكا) لورونس ديريكس عرضا لأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للصحفيين، التي تسمح بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها ونشرها والتفاعل بشأنها مع الجمهور. وأضاف أن هذا اليوم الدراسي، الذي جمع صحفيين ومسؤولي التحرير ونقابيين وأكاديميين وخبراء في القانون والشركاء المؤسساتيين، يهدف إلى تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر الأخلاقية وصياغة المبادئ الأولى لميثاق أخلاقي عبر تنظيم ورشات عمل ذات مواضيع محددة.واعتبر رئيس المجلس أن صياغة مثل هذا الميثاق العام ضرورية في ظل استخدام تقنيات جديدة في سياق التحول الرقمي بعد أن ثبتت انحرافاتها، مؤكدا أن النقاشات التي دارت أثناء هذا اليوم الدراسي ستمهد الطريق لإطلاق أول ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.وساهم باحثون محليون وأجانب في تنشيط ورشات العمل المتنوعة التي انتظمت بالمناسبة، حيث قدم المختص في المعلومات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحاصل على دكتوراه من جامعة بروكسال الحرة (بلجيكا) لورونس ديريكس عرضا لأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للصحفيين، التي تسمح بجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها ونشرها والتفاعل بشأنها مع الجمهور.