الإطاحة بـ"زرقة" مروع ركاب الحافلات الصينية رقم 33 بعد توثيق جرائمه بكاميرا المراقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e9d9a60bb0.31833222_pfeokhginjlqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 16:20
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، أمس، من الإطاحة بشخص تورّط في سرقة هواتف الركاب وحقائبهم على متن الحافلات الصينية الجديدة رقم 33، بعد أن وثّقت كاميرات المراقبة داخل الحافلات سلسلة من عمليات النشل التي نفّذها.

أفادت الأبحاث أن المشتبه به معروف في الجهة بكنية "زرقة"، وهو أحد متساكني منطقة سيدي حسين، وقد تم توقيفه بعد تحديد هويته انطلاقًا من التسجيلات التي أكدت تورّطه في عدة عمليات سرقة استهدفت المسافرين.



وبإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ به في انتظار إحالته على القضاء لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


