جندوبة: مساع لاحداث منطقـة سياحية بأولاد هلال في معتمدية عين دراهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64d61867563bb7.30011404_efihjmqlpognk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 15:31 قراءة: 0 د, 48 ث
      
عاينت الوكالة العقارية السياحية، يوم امس الثلاثاء، عقارا كائنا بعمادة اولاد هلال من معتمدية عين دراهم، يمسح نحو 52 هكتارا وذلك بهدف تهيئته لاحداث منطقة سياحية جديدة.

وبيّن والي جندوبة الطيب الدريدي، بالمناسبة، ان المنطقة السياحية المنتظر استغلالها في المدى القريب والمتوسط،  تتسم بموقع جغرافي وبيئي مطل على معتمديتي عين دراهم وفرنانة وحمّام بورقيبة ومحاذية للطريق السيارة بوسالم حمام بورقيبة المنتظر انطلاقة اشغاله.



واكد انّ من شان المنطقة السياحية ان تثري المنتوج السياحي والترفيع في طاقة الإيواء بالجهة، ودفع الإستثمار في هذا القطاع،  وخلق مواطن شغل قارة وموسمية، وتحريك عجلة التنمية بالجهة، داعيا في ذات الوقت الى الشروع في إعداد الدراسات.

وتتسم منطقة اولاد هلال بموقع جغرافي متميز فهي تتوسط الغابة وقريبة من المركب الرياضي الدولي بعين دراهم ومركب حمام بورقيبة، كما تتسم بقربها من سد البربر وانفتاحها على حدود دولية برية تمتد على نحو 136 كلم، وهو ما يمكن ان يجعل منها قبلة سياحية تمتد على كامل فصول السنة وذات قدرة على تثمين وتطوير السياحة البيئية في الجهة.


