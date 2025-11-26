بطولة المنامة (2) للتنس للتحدي - عزيز واقع يخرج من الدور السادس عشر على يد الالماني ماكسيليان هومبيرغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c766d7a9e9a0.10302576_pogfmjnelkiqh.jpg width=100 align=left border=0>

خرج لاعب التنس التونسي عزيز واقع المصنف 665 عالميا من الدور السادس عشر لبطولة المنامة البحرينية (2) المصنفة من بين دورات التحدي اثر خسارته امس الثلاثاء امام الالماني ماكسيليان هومبيرغ المصنف 868 عالميا بنتيجة صفر-2 بواقع 2-6 و5-7.

وكان عزيز واقع ازاح في الجدول التمهيدي لهذه البطولة، التي تقام على ملاعب صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 60 الف دولار، على التوالي كل من الامريكي اورين فاسير بنتيجة 2-1 (6-4 و2-6 و6-4) والبريطاني بين جونس بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-1).

