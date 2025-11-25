Babnet   Latest update 22:19 Tunis

فرنسا: توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر الثمينة بعضها يعود لعهد نابليون!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7d87ede03b8.57095592_qejgflkonhmpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 22:11
      
وكالات - أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، توقيف أربعة أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، وقعت في أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن السلطات أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس صباح اليوم، في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.



ولم تسترد بعد القطع المسروقة، التي تقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي. وتضم المجموعة قطعا أثرية نادرة، من بينها:

- قلادة من الألماس والزمرد أهداها الإمبراطور نابليون لزوجته الإمبراطورة ماري لويز
مجوهرات خاصة بالملكتين ماري أميلي وهورتَنس تعود إلى القرن التاسع عشر
تاج ملكي مرصّع باللؤلؤ والماس كانت تملكه الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الجريمة واسترجاع الكنوز المسروقة.


وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو في 19 أكتوبر على متحف اللوفر، احد أشهر متاحف العالم.


