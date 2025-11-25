عادل التلاتلي مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة: عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية خلال النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم

أكد عادل التلاتلي مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة حسن استعداد العناصر الوطنية للنافذة الأولى من تصفيات كأس العالم مشيرا الى أنّ اللقاء الافتتاحي أمام المنتخب النيجيري سيكون الأصعب.







التربصات والتحضيرات الفنية



ظروف التربص ومردود اللاعبين



الغيابات والأهداف المنتظرة



دراسة المنافسين ونقاط القوة والضعف



مرحلة انتقالية ودعوة إلى دعم الجماهير



تصريحات اللاعبين والجامعة



مساندة الجامعة ودعم الإطار الفني



برنامج مباريات المنتخب التونسي



وجاء ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم الثلاثاء بالقاعة متعددة الاختصاصات بحضور سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة واللاعبين فراس الحياني ومختار غيازة وصالح الماجري نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة المكلف بالعلاقات الخارجية لتسليط الضوء حول استعدادات المنتخب التونسي للحدث.وأوضح عادل التلاتلي أنّ المنتخب التونسي تهيأ جيدا للنافذة الأولى من تصفيات كأس العالم من خلال اجراء تربص داخلي بين نابل والحمامات ورادس استمر من 26 أكتوبر الى غاية 8 نوفمبر، وتربص خارجي بتركيا دام 13 يوما وذلك من 10 الى 23 نوفمبر الجاري.وبيّن أنّ المنتخب التونسي أجرى 4 مباريات ودية خلال التربص الخارجي بتركيا أمام المنتخب الاردني في مناسبتين والمنتخب السعودي ونادي بيوكشيك التركي الناشط في الدرجة المحترفة، مبرزا أنّ المنتخب التونسي قدّم أداءا كبيرا وفاز على الأردن في مناسبتين الأولى بفارق 9 نقاط والثانية بفارق 5 نقاط وعلى السعودية بفارق 4 نقاط فيما خسر مباراته أمام نادي بيوكشيك التركي بفارق نقطة واحدة.وأورد أنّ تربص تركيا دار في ظروف طيبة حيث لمس لحمة وحماسا كبيرين بين اللاعبين، لافتا النظر أنّ هذا الأمر هو الذي افتقده المنتخب التونسي خلال البطولة الافريقية الماضية بأنغولا والتي أنهاها في المركز الثاني عشر.وكشف أنّ المنتخب التونسي سيعمل على تحقيق نتائج ايجابية في النافذة رغم قوة الفرق المنافسة وفي مقدمتها المنتخب النيجيري ورغم افتقاده لعدة عناصر على غرار جواكيم حداد الذي لا يملك عقد احتراف مع فريقه وفراس العشي للاصابة و ياسين التومي لتشبث فريقه الأمريكي بخدماته خلال هذه الفترة.وأفاد بأنّ الاطار الفني للمنتخب التونسي درس كامل نقاط القوة والضعف للمنتخبات المنافسة في النافذة، داعيا الى عدم الاستهانة بالمباريات وبالغيابات التي طرأت على بعض الفرق خاصة المنتخب النيجيري، قائلا في هذا الصدد انّ بعض الغيابات لن يكون لها تأثير على المنتخب النيجيري مقارنة بالمنتخب الغيني الذي قد يتأثر بغياب أبرز ركائزه.وخلص الى أنّ المنتخب التونسي مدعو الى الدفاع عن كامل حظوظه في النافذة رغم كونه في مرحلة انتقالية ومرحلة اعادة بناء، حاثا في هذا الشأن الجماهير الرياضية الى الحضور بكثافة في قاعة رادس لمؤازة العناصر الوطنية الطامحة الى اعادة البريق للمنتخب المتوّج بثلاثة ألقاب افريقية سنوات 2011 و2017 و2021.من جهته أفاد اللاعب فراس الحياني أنّ كامل عناصر المنتخب التونسي يحدوهم عزم كبير على الدفاع على الراية الوطنية، كاشفا أنّ غيابه عن أجواء المنتخب في الفترة الماضية خصوصا في البطولة الافريقية كان بسبب الاصابة.وبدوره شّدد اللاعب خليل قيازة على حاجة المنتخب التونسي الى رد فعل وتعويض جماهيره عن الاخفاق الذي حصل في البطولة الافريقية "أفروباسكات أنغولا 2025"، مشيدا بالانضباط والحماس الكبيرين اللذين عاينهما لدى اللاعبين خلال تربص تركيا.ومن موقعه أبرز سفيان الجريبي أنّ الجامعة التونسية لكرة السلة وفرت كافة سبل النجاح للمنتخب التونسي في مشواره بالنافذة، مشددا على أنّ المدرب الوطني الحالي سيكسب رهان بناء منتخب تونسي قوي وذلك بعد نجاحه في 2009 في بناء نواة الفريق الذي توّج ببطولة افريقيا في 3 مناسبات.وكشف أنّه تم تهيئة كافة الجوانب التنظيمية لانجاح منافسات النافذة، مردفا أنّ الحدث سيحضره أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي يتقدمهم رئيس الاتحاد الافريقي مع تواجد رفيع المستوى لممثلين من رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية ان بي آي وأعضاء من دوري افريقيا لكرة السلة "البال"، وهو ما وافقه فيه صالح الماجري نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة المكلف بالعلاقات الخارجية الذي أبرز أنّ المكتب الجامعي الجديد لن يدخر أي جهد في سبيل نجاح المنتخب.الخميس 27 نوفمبر 2025تونس - نيجيريا (17:00 س)السبت 29 نوفمبر 2025تونس - روندا (17:00 س)الأحد 30 نوفمبر 2025تونس - غينيا (17:00 س)