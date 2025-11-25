Babnet   Latest update 20:45 Tunis

قابس: انطلاق الاحتفالات بالذكرى 20 لتأسيس المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691768f5f24083.52326450_hpqnfokijlmeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 20:40 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انطلقت، اليوم الثلاثاء، احتفالات المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، بالذكرى 20 لاحداثه، وذلك تحت شعار "عشرون عاما ... نبع يتدفق ورحلة عطاء لا تنتهي".
وقال مدير المعهد، رشيد بوخشينة، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ هذه المؤسسة الجامعيّة تسعى إلى تعزيز إشعاعها، ودفع تشغيلية المتخرجين منها، من خلال تعويض الاختصاصات التكوينية التي شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة باختصاصات جديدة تعدّ للتحوّل والتصرف الذكي في المياه.
وأضاف أنّ من بين الاختصاصات التي يعمل على إحداثها المعهد، والتي أمضى بشأنها اليوم اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، الاجازة في جغرفة الاعلامية المطبقة في مجال المياه، كما يعمل على احداث ماجستير جديد مختص في الري الذكي، ومن المبرمج أن ينظم خلال السنة الجامعيّة الحالية، العديد من الندوات حول اشكاليات المياه وحلولها.

 

ويعدّ المعهد المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس الوحيد من نوعه في تونس، وأحدث لايجاد حلول لاشكاليات المياه، وتطوير التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال، وقد تخرّج منه حوالي 1700 طالب وطالبة موزّعين بين الاجازة والماجستير والدكتوراه في اختصاصات المياه والتنقيب والبيئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319190


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
15°-10
14°-10
16°-9
19°-13
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*