قابس: انطلاق الاحتفالات بالذكرى 20 لتأسيس المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، احتفالات المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، بالذكرى 20 لاحداثه، وذلك تحت شعار "عشرون عاما ... نبع يتدفق ورحلة عطاء لا تنتهي".

وقال مدير المعهد، رشيد بوخشينة، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ هذه المؤسسة الجامعيّة تسعى إلى تعزيز إشعاعها، ودفع تشغيلية المتخرجين منها، من خلال تعويض الاختصاصات التكوينية التي شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة باختصاصات جديدة تعدّ للتحوّل والتصرف الذكي في المياه.

وأضاف أنّ من بين الاختصاصات التي يعمل على إحداثها المعهد، والتي أمضى بشأنها اليوم اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، الاجازة في جغرفة الاعلامية المطبقة في مجال المياه، كما يعمل على احداث ماجستير جديد مختص في الري الذكي، ومن المبرمج أن ينظم خلال السنة الجامعيّة الحالية، العديد من الندوات حول اشكاليات المياه وحلولها.









ويعدّ المعهد المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس الوحيد من نوعه في تونس، وأحدث لايجاد حلول لاشكاليات المياه، وتطوير التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال، وقد تخرّج منه حوالي 1700 طالب وطالبة موزّعين بين الاجازة والماجستير والدكتوراه في اختصاصات المياه والتنقيب والبيئة.