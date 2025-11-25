اليونسكو تطلق مشروعا جديدا لدعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس بقيمة 1.5 مليون دولار

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الثلاثاء بتونس، مشروعا جديدا يمتد من سنة 2025 إلى سنة 2029 لدعم إدماج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة، وذلك بتمويل قدره 1.5 مليون دولار من مؤسسة الدكتور صادق بسرور.







ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المؤسسات والمهنيين والمجتمعات المحلية في حماية وتثمين التراث الثقافي، ودعم بناء اقتصاد ثقافي وإبداعي مستدام على المستوى الوطني.ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية تعاون على المدى البعيد موقعة في نوفمبر 2024 بين اليونسكو ومؤسسة بسرور، ويتم تنفيذها عبر مكتب اليونسكو الإقليمي للمغرب العربي بالرباط، بالتنسيق مع الهياكل التونسية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.ويتوزع المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل: حماية الحرف التقليدية المهددة، ودعم مواقع التراث العالمي وخاصة موقع جربة، والتكوين في مهن التراث، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي وشبكة المدن المبدعة، إلى جانب إطلاق بوابة رقمية مخصصة للتوعية بالشراكة.وفي هذا السياق أكد كريم هنديلي، مسؤول برنامج الثقافة في مكتب اليونسكو بالرباط، أن المشروع يستند إلى تجربة أولى انطلقت سنة 2024 لحماية تراث جربة بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي، مشيرا إلى تخصيص 200 ألف دولار لدعم ذلك الموقع خلال المرحلتين السابقتين.ومن جهته، اعتبر هشام لوهيشي، الكاتب العام للجنة الوطنية التونسية لليونسكو، أن المشروع يمثل آلية استراتيجية لإدماج الثقافة ضمن سياسات التنمية الوطنية، ولتعزيز دور التراث في حماية الذاكرة المشتركة ودعم الاقتصاد الثقافي.أما شيراز سعيد، المديرة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، فقد أكدت أن إطلاق هذا المشروع يتزامن مع مراجعة مجلة التراث وإعداد استراتيجية جديدة للقطاع في أفق 2030، معتبرة أن المبادرة ستساهم في دعم جهود الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتعزيز مهن الثقافة.