قفصة: ندوة علمية بعنوان "حق الطفل في الخطأ" بمناسبة الإحتفال بشهر حماية الطفولة

نظّمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "حق الطفل في الخطأ"، وذلك في إطار شهر حماية الطفولة (من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر) الذي تنفذه الوزارة هذه السنة تحت شعار"الوقاية حماية".

وأوضحت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة، زهور عجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الندوة الملتئمة، بحضور عدد من أصحاب رياض الأطفال والاولياء، تضمنت مداخلات علمية قدّمها اخصائيون في علم الإجتماع وعلم النفس والصحة والدين حول حق الطفل في الخطأ، لا على أساس أن الطفولة تمثّل مرحلة تكوين الهوية بل لأنّ الخطأ حتميّ فمن خلاله يعبر الطفل على ذاته وشخصيته وطموحاته.

واعتبرت أن هذا الأمر يمكّن الولي من فهم شخصية الطفل وإيجاد الآليات والحلول لدعمه، مضيفة قولها "أنه لا يجب قمع حق الطفل في الخطإ، بل يجب تعريضه للتجربة حتى يتسنى له فهم خطئه جيداً وتقويم شخصيته على أسس صحيحة"، وفق تعبيرها.





من جانبها، ذكرت رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية، الدكتورة وداد زياني، أنّها قدّمت بالمناسبة مداخلة حول "حق الخطأ للطفل من الجانب الصحي" بيّنت من خلالها أنّ الخطأ من هذا الجانب محدود عكس الحقّ في الخطأ من الناحية النفسية والتربوية، باعتباره يهدّد سلامة صحته ويعكر حالته العامة، داعية إلى التعامل مع الطفل بلطف وتوجيهه خاصة حول أمراض السكري والقلب.