تونس/اتحاد أوروبي: إطلاق مرحلة ثالثة من طلب مقترحات لتمويل مشاريع فلاحية وصيد بحري وتربية الاحياء المائية

اطلق برنامج "أدابت" (دعم التنمية المستديمة في الفلاحة والصيد التقليدي في تونس)، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مرحلة ثالثة من طلب مقترحات لصندوق الدعم "أدابت للاستثمارات".



ويرجى من هذه الآلية للدعم المالي تطوير ومرافقة الاستثمارات الخاصة في مجال التنمية المستديمة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس، وكذلك في مختلف سلاسل القيمة المرتبطة بها. ويساهم بذلك في تعزيز أنظمة غذائية أكثر صمودا ودامجة واحتراما للموارد الطبيعية، وفق بلاغ أصدره البرنامج منذ أمس، الإثنين.



وبمحفظة تناهز 8 ملايين أورو، يوفر طلب المقترحات الثالث للباعثين امكانيات أهم للنفاذ الى تمويل مستديم، وتشجيع التجديد وتحسين ادارة الموارد، وتعصير أدوات الإنتاج والتحويل وتنويع الانشطة ضمن سلاسل القيمة الفلاحية والصيد البحري وتربية الاحياء المائية.ويتمثل الهدف في تعزيز تنافسية مجالات النشاط هذه مع تسريع التحول الايكولوجي للبلاد من خلال تنفيذ استثمارات مسؤولة وقادرة على الصمود وعلى احداث مواطن شغل على المستوى المحلي وتحسين مستديم لظروف العيش في المناطق الريفية والساحلية. وبامكان المترشحين لطلب المقترحات تقديم مشاريعهم عبر الإنترنت إلى غاية 19 نوفمبر 2026.وتوفر هذه النسخة الجديدة، من آلية الدعم المالي لصندوق الدعم أدابت للاستثمار، مساهمة في شكل منح تغطي قرابة 14 بالمائة، من قيمة قرض بنكي أو قرض ايجار، تتراوح بين 1650 اورو، و100 ألف أورو، كحد أقصى.ويمكن للمشاريع المقدمة من الشباب والنساء أو من قبل المنظمات المهنية الفلاحية والصيد البحري أن تستفيد من مساهمة تصل إلى 20 بالمائة.ويستهدف برنامج الدعم من أجل التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي في تونس والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 44،4 مليون اورو، والذي يمتد من سنة 2020 إلى 2028، توفير استثمارات خاصة بوصفها محركا لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وفي ديسمبر 2022، وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، تم توقيع عقد جديد بقيمة 24،8 مليون اورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الحبوب لتبلغ القيمة الجملية للبرنامج 70 مليون اورو.