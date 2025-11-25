Babnet   Latest update 19:10 Tunis

قفصة: طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات يطالبون بإحداث ماجيستر بحث في شعبتي العربية وعلم الإجتماع بالمعهد

Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 18:16
      
 يواصل عدد من طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة تنفيذ إضراب مفتوح عن الدروس شرعوا فيه منذ يوم الجمعة الماضي من أجل المطالبة بإحداث ماجستير بحث في شعبتي العربية وعلم الاجتماع بالمعهد.

وأوضح ممثل الإتحاد العام لطلبة تونس عصام جابلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شروط تحقيق هذا المطلب متوفرّة بالمعهد وأهمّها توفر أساتذة محاضرين صنف "أ".

وأضاف أن طلبة شعبتي العربية وعلم الاجتماع بقفصة يجدون صعوبة في قبولهم في ماجستيرات بجامعات أخرى، وذلك بسبب القانون الذي ينص على أن يكون 85 بالمائة من طلبة الماجيستير من أبناء نفس الجامعة.


واعتبر أنّ تمكين طلبة شعبتي العربية وعلم الإجتماع بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة من إحداث ماجيستير في هذه الاختصاصات سيخفّف المصاريف التي تتكبّدها العائلات في دراسة أبنائهم في جهات بعيدة، مشيرا  إلى أن التحرك الاحتجاجي للطلبة سيتواصل إلى حين الإستجابة لمطلبهم، على حدّ قوله.


الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
