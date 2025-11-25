Babnet   Latest update 22:19 Tunis

مركز "كوثر" ينظم ندوة حول استغلال المعطيات لفهم العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cawtar.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 21:03 قراءة: 1 د, 28 ث
      
نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، اليوم الثلاثاء بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة تونس المنار، ندوة ثالثة ضمن برنامج منهجيات البحث بخصوص أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي.
وأثث باحثون تونسيون وأجانب، هذه الندوة التي سلطت الضوء على كيفية "استغلال المعطيات للفهم والوقاية من أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي"، حيث غالبا ما يواجه الباحثون صعوبات في استغلال المعطيات التي تتطلب طرق تحليل مناسبة نظرا لحساسيتها وهشاشة الأشخاص المعنيين بالبحث مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
وبينت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مركز "كوثر"، هادية بلحاج يوسف، أن هذا البرنامج ينتظم بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية في إطار مشروع ضخم اسمه "صلة" "Sila ".

ويُعنى البرنامج بدعم قدرات الباحثين حول مواضيع في علاقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حسب ما أكدته بلحاج يوسف مشيرة الى أنه من خلال هذا البرنامج تم دعم عدد من  الباحثين في خمس مناطق في تونس (تونس الكبرى، صفاقس، سوسة، الكاف، قابس) حتى لا يقتصر البحث فقط على الباحثين في تونس العاصمة.

وتمكن مركز "كوثر" من تحديد عدد الجامعات التي تُعنى ضمن شهادتي الماجستير أو الدكتوراه بقضايا العنف القائمة على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء إضافة إلى رصد البحوث التي تشتغل على أشكال العنف الجديدة (الاقتصادي المرتبط بالتغير المناخي والعنف السيبرني..).
وينقسم هذا البرنامج إلى 3 محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بالبحث العلمي الأكاديمي، حيث تم اختيار قرابة 7 طلبة ماجستير في مختلف الولايات المذكورة لمرافقتهم إضافة إلى اختيار 5 طلبة لإعداد مقالات علمية مع تمكينهم من تمويلات صغيرة.
ويهتم المحور الثاني من البرنامج بالجمعيات، حيث تم الاختيار على خمس جمعيات لتعزيز قدراتهم في إنجاز بحوث نشطة وفق منهجيات علمية.
ويتمتع المستفيدون من هذا البرنامج بعدد من الندوات وورشات الكتابة حول منهجيات العمل بالإضافة إلى مرافقة من باحثين أجانب من جامعات مرموقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319175


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
15°-10
14°-10
16°-9
19°-13
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*