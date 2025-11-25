مركز "كوثر" ينظم ندوة حول استغلال المعطيات لفهم العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، اليوم الثلاثاء بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة تونس المنار، ندوة ثالثة ضمن برنامج منهجيات البحث بخصوص أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي.

وأثث باحثون تونسيون وأجانب، هذه الندوة التي سلطت الضوء على كيفية "استغلال المعطيات للفهم والوقاية من أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي"، حيث غالبا ما يواجه الباحثون صعوبات في استغلال المعطيات التي تتطلب طرق تحليل مناسبة نظرا لحساسيتها وهشاشة الأشخاص المعنيين بالبحث مع الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

وبينت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مركز "كوثر"، هادية بلحاج يوسف، أن هذا البرنامج ينتظم بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية في إطار مشروع ضخم اسمه "صلة" "Sila ".



ويُعنى البرنامج بدعم قدرات الباحثين حول مواضيع في علاقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حسب ما أكدته بلحاج يوسف مشيرة الى أنه من خلال هذا البرنامج تم دعم عدد من الباحثين في خمس مناطق في تونس (تونس الكبرى، صفاقس، سوسة، الكاف، قابس) حتى لا يقتصر البحث فقط على الباحثين في تونس العاصمة.وتمكن مركز "كوثر" من تحديد عدد الجامعات التي تُعنى ضمن شهادتي الماجستير أو الدكتوراه بقضايا العنف القائمة على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء إضافة إلى رصد البحوث التي تشتغل على أشكال العنف الجديدة (الاقتصادي المرتبط بالتغير المناخي والعنف السيبرني..).وينقسم هذا البرنامج إلى 3 محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بالبحث العلمي الأكاديمي، حيث تم اختيار قرابة 7 طلبة ماجستير في مختلف الولايات المذكورة لمرافقتهم إضافة إلى اختيار 5 طلبة لإعداد مقالات علمية مع تمكينهم من تمويلات صغيرة.ويهتم المحور الثاني من البرنامج بالجمعيات، حيث تم الاختيار على خمس جمعيات لتعزيز قدراتهم في إنجاز بحوث نشطة وفق منهجيات علمية.ويتمتع المستفيدون من هذا البرنامج بعدد من الندوات وورشات الكتابة حول منهجيات العمل بالإضافة إلى مرافقة من باحثين أجانب من جامعات مرموقة.