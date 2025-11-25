Babnet   Latest update 17:51 Tunis

تظاهرة ثقافية لذوي الاحتياجات الخصوصية من 30 نوفمبر الى 14 ديسمبر 2025 بمنزل بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614ca0d52ed0a6.82664580_mqphnkefigljo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 17:10
      
تنظم دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة بالشراكة مع المركز الثقافي الخاص " دار الفن " تظاهرة ثقافية لذوي الاحتياجات الخصوصية تحت شعار" بالمساندة نصنع الادماج " وذلك من 30 نوفمبر الى غاية 14 ديسمبر 2025 بقاعة الميتروبول بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تنتظم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخصوصية، الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة، الى مزيد دعم ادماج هذه الفئة وتعزيز مكانتها صلب المجتمع.



ويتضمن البرنامج ورشات ومداخلات حول منهجية التعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقنيات الادماج المدرسي اضافة الى التقنيات المعتمدة لتنشيط هاته الفئة

وسيكون هذا الموعد فرصة للاستماع الى قصص نجاح ثلة من الرياضيين التونسيين على غرار البطل التونسي محمد نضال الخليفي، الفائز بميدالية الفضية لسباق 800 متر كراسي لفئة "تي 53" ضمن بطولة العالم المنعقدة بنيودلهي الهندية في أكتوبر 2025 الى جانب البطل التونسي ياسين القنيشي الفائز بالميدالية الفضية
في مسابقة دفع الجلة فئة "أف36 ".

يشار، الى الاحتفاء السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يرمي الى زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم حقوقهم وتعزيز ادماجهم الكامل في المجتمع.

ويتم خلال هذ اليوم تنظيم ورشات عمل وندوات وإطلاق حملات توعوية لتشريك صناع القرار في ضمان تطبيق التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات .


