Babnet   Latest update 17:51 Tunis

جمعية النساء الديمقراطيات تعلن استئناف نشاطها بعد تعليقه لشهر وتؤكد تضاعف حالات العنف ضد النساء في 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc677482f6f5.53220350_mfleiqhpkgjno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 16:34 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، صباح اليوم الثلاثاء، عن استئناف نشاطها بعد تعليقه لمدة شهر منذ يوم 24 أكتوبر 2025 بمقتضى قرار من الحكومة، وافتتاحها حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء.
 
وكشفت المسؤولة عن لجنة مكافحة العنف ضد النساء بالجمعية ايناس الشيحاوي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مركز "احلام بلحاج للاتصالات والتوجيه للنساء ضحايا العنف"، عن تضاعف حالات العنف المسلط على النساء خلال سنة 2025 بتسجيل نحو 1000 حالة مقابل 580 حالة في سنة 2024، حسب إحصائيات مراكز الإرشاد والتوجيه التابعة لها.

 

ومن جانبها شددت الكاتبة العامة للجمعية ليلى بن سالم، على أن الجمعية عازمة على استئناف نشاطها في مجال مناهضة العنف ضد النساء رغم "التضييقات المتصاعدة عليها وعلى مكونات من المجتمع المدني عموما وحملة التشويه التي تطلق ضدها"، حسب تعبيرها.
 
واعتبرت أن التضييق على المجتمع المدني، يؤدي الى استفحال الأزمة الاجتماعية وتعميق هشاشة النساء تحديدا، مشددة على أن المجتمع المدني هو جزء من الدولة ومن نظامها السياسي وهو مكوّن أساسي في الديمقراطية، ومعاضد لجهود الدولة في علاقة بحماية النساء من العنف والتعهد بهن.
 
ولفتت إلى أهمية تقارير الجمعيات البحثية حول المشاكل الاجتماعية ومعطياتها الإحصائية الميدانية ورصدها لأي تقصير في المجال مما يسهم في بناء وبلورة السياسات العامة للدولة.
 
وبينت ان الجمعية تفتتح اليوم حملة 16 يوما السنوية لمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم تنظيم مسيرة يوم 29 نوفمبر انطلاقا من ساحة باستور بالعاصمة في اتجاه مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار "لا لتعليق النضالات لا لقمع الحريات".
 
جدير بالتذكير ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كانت قد تلقت استدعاء هو الثاني من نوعه من رئاسة الحكومة، بعد تلقيها الاستدعاء الأول في نوفمبر 2024، على خلفية بعض فصول المرسوم عدد 88، واستظهرت الجمعية آنذاك بكل ما طلب منها من وثائق، ودون إشعار ثان تفاجأت الجمعية بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر، مع طلبات جديدة تنص على الاستظهار بوثائق أخرى، وفق الكاتبة العامة للجمعية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319169


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*