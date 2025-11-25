بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:



س 16:00





* قاعة الشيحية



نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات



* قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة



* قاعة رشاد خوجة

مكارم المهدية – الملعب التونسي



* قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف



* قاعة الزواوي

الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال



س 15:00

* قاعة القرجاني

