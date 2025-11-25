Babnet   Latest update 17:51 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 16:31
      
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:

س 16:00


* قاعة الشيحية

نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات

* قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة

* قاعة رشاد خوجة
مكارم المهدية – الملعب التونسي

* قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف

* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال

س 15:00

* قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – بعث بني خيار


