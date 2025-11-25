بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025:
س 16:00
س 16:00
* قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات
* قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة
* قاعة رشاد خوجة
مكارم المهدية – الملعب التونسي
* قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف
* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال
س 15:00* قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – بعث بني خيار
