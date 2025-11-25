Babnet   Latest update 17:51 Tunis

بطولة الرابطة الثانية (الجولة 11-المجموعة1): اجراء مباراة جمعية مقرين و سبورتينغ بن عروس يوم الاثنين 1 ديسمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 16:17
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن تحوير في برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وذلك بتعيين مباراة جمعية مقرين وسبورتينغ بن عروس لحساب المجموعة الأولى يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 على الساعة الثانية ظهرا (س14) بملعب حمودة الحداد بمقرين.

ويأتي البرنامج المُحدّث للجولة على النحو التالي:



السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – محيط قرقنة
* ملعب الشابة
هلال الشابة – بعث بوحجلة
* ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن
* ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد بوسالم
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – مكارم المهدية

الاثنين 1 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى

* ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس

الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – أمل بوشمة
* ملعب قربة
النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – قوافل قفصة
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين
* ملعب جلمة
نسر جلمة – تقدم ساقية الداير
* ملعب قابس
الملعب القابسي – مستقبل القصرين
* ملعب الرديف
هلال الرديف – القلعة الرياضية

ملاحظة

كل المباريات تُجرى انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14).


