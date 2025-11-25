عدد زوّار تونس يزيد ب10،3 بالمائة إلى حدود 20 نوفمبر 2025 مقارنة ب2024

سجّلت الوجهة التونسية ارتفاعًا جديدًا في عدد الوافدين، حيث بلغ عدد الزوّار 10,033 ملايين سائح منذ بداية السنة وإلى غاية 20 نوفمبر 2025، بزيادة 10,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق مؤشرات أصدرتها وزارة السياحة.



وأفادت المعطيات الرسمية بأن العائدات السياحية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 7 مليارات دينار مقابل 6,715 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بارتفاع قدره 8,3 بالمائة.



تحسن في أداء الأسواق التقليدية والصاعدة



تنويع المنتوج السياحي وزيادة الطلب على السياحة الراقية



وحدات فندقية جديدة



ارتفاع مؤشر الرضا



وبيّنت الوزارة أنّ الأسواق التقليدية شهدت نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين من:إلى 415 ألف سائح (+40,1 )إلى 1,070 مليون سائح (+6,4 )إلى 147,531 ألف سائح (+8,6 )إلى 34,985 ألف سائح (+11 )كما سجلت الأسواق الصاعدة تطورًا لافتًا، أبرزهاالتي ارتفع عدد الوافدين منها بنسبةليبلغ، في إطار سياسة التوسع نحو وجهات جديدة.وأكد مكتب الإعلام بوزارة السياحة أنّ تونس تشهد تنويعًا متواصلاً في المنتوج السياحي، مع تسجيل ارتفاع في الإقبال على:* السياحة الصحية والاستشفائية* السياحة الصحراوية* سياحة المغامرات والتجوال* السياحة الطبيعية والرياضية* السياحة الثقافيةوأشار المصدر ذاته إلى وجودفي تونس، ما يعكس تطور الطلب من أسواق ذات قدرة إنفاقية عالية.وأعلنت الوزارة قرب افتتاحفي كل منخلال الفترة القادمة، في إطار تعزيز البنية التحتية السياحية وتحسين جودة العرض.وأكدت المعطيات الرسمية أنيشهدان تحسنًا ملحوظًا، بما يدعم موقع تونس ضمن أبرز الوجهات السياحية الإقليمية.