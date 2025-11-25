عدد زوّار تونس يزيد ب10،3 بالمائة إلى حدود 20 نوفمبر 2025 مقارنة ب2024
سجّلت الوجهة التونسية ارتفاعًا جديدًا في عدد الوافدين، حيث بلغ عدد الزوّار 10,033 ملايين سائح منذ بداية السنة وإلى غاية 20 نوفمبر 2025، بزيادة 10,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق مؤشرات أصدرتها وزارة السياحة.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن العائدات السياحية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 7 مليارات دينار مقابل 6,715 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بارتفاع قدره 8,3 بالمائة.
تحسن في أداء الأسواق التقليدية والصاعدةوبيّنت الوزارة أنّ الأسواق التقليدية شهدت نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين من:
* المملكة المتحدة إلى 415 ألف سائح (+40,1 )
* فرنسا إلى 1,070 مليون سائح (+6,4 )
* إيطاليا إلى 147,531 ألف سائح (+8,6 )
* كندا إلى 34,985 ألف سائح (+11 )
كما سجلت الأسواق الصاعدة تطورًا لافتًا، أبرزها السوق الصينية التي ارتفع عدد الوافدين منها بنسبة 18,6 بالمائة ليبلغ 24,268 ألف سائح، في إطار سياسة التوسع نحو وجهات جديدة.
تنويع المنتوج السياحي وزيادة الطلب على السياحة الراقيةوأكد مكتب الإعلام بوزارة السياحة أنّ تونس تشهد تنويعًا متواصلاً في المنتوج السياحي، مع تسجيل ارتفاع في الإقبال على:
* السياحة الصحية والاستشفائية
* السياحة الصحراوية
* سياحة المغامرات والتجوال
* السياحة الطبيعية والرياضية
* السياحة الثقافية
وأشار المصدر ذاته إلى وجود توجه متزايد نحو السياحة الراقية في تونس، ما يعكس تطور الطلب من أسواق ذات قدرة إنفاقية عالية.
