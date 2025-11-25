الاعلان الرسمي عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل

أعلن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، الثلاثاء، رسميا عن انطلاق "مشروع التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل".



وتهدف هذه المبادرة الوطنية، بحسب القائمين عليها، الى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بادائهم.



كما يكتسي هذا المشروع، بعدا استراتيجيا في الجهد الرامي لتحسين مردودية القطاع الفلاحي، عبر ارساء اليات عملية ومستديمة تمكن الفاعلين في القطاع من النفاذ الى الاراضي واستغلالها بصفة قانونية وشفافة، فضلا عن تطوير منظومة التمويل وتيسير الانخراط فيها والنفاذ اليها.وتشمل المكونات الاساسية للمشروع، الذي تدعمه المنظمة الدولية لقانون التنمية، بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوكالة العقارية الفلاحية والادارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، تشخيص الوضع الحالي عبر دراسة الاشكاليات المطروحة ومتطلبات الفلاح في ما يتعلق بالتهيئة العقارية والنفاذ الى التمويل.وسيتم في اطار المشروع، الذي سيستهدف خمس ولايات هي سليانة ونابل وتطاوين والمهدية وبنزرت، تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة الفلاحين، خاصّة، منهم النساء والشباب حول التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل (60 يوما حول النفاذ الى التمويل و60 يوما حول التهيئة العقارية) بغاية تحسيس الفلاح بأهمية النفاذ إلى الارض وإلى التمويل.ومن بين المكونات الاخرى للمشروع، تكوين لجان جهوية ستعمل على انارة الراي العام حول الفئات المستهدفة من المشروع مع ايلاء اهمية خاصة للفئات الهشة من النساء والشباب ومتابعة سير المشروع، وضمان حسن تنفيذه مع اجراء التعديلات اللازمة وفق المعطيات الميدانية، علاوة على اعداد تقارير دورية حول تقدم الاشغال ومتابعة ابرز الاشكاليات المطروحة من طرف الفلاحين بالجهة المعنية.وأكّد رئيس المنظمة الفلاحية، خلال الندوة، التي سجلت حضورا مكثفا لممثلي المنظمات المهنية والهياكل العمومية والمؤسسات المالية والتنموية، الى جانب خبراء ومختصين في المجالات العقارية والتمويل، أهميّة المشروع، الذي يندرج في إطار تكثيف جهود الاحاطة بالفلاّحين وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم، بما يساعدهم على تحسين المردودية وتحقيق السيادة الغذائية.واعتبر ان الفلاحة العائلية تشكل حجر الزاوية في تونس، إذ تمثل أكثر من 80 بالمائة من مجموع المستغلات الفلاحية وتساهم بشكل مباشر في توفير اليد العاملة، الا انها تواجه اليوم تحديات جسيمة تعيق تطورها وفي مقدمتها الاشكاليات العقارية وصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة.وشدد في هذا الصدد، على ان مشروع التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل ليس مجرد مشروع تقني بل هو استثمار للمستقبل عبر تنظيم الملكية العقارية الفلاحية وتسهيل التشغيل وضمان استقرار الاسر الفلاحية.كما يشكل المشروع حافزا هاما على الإستثمار وتعزيز الانتاجية، لاسيما وان التهيئة العقارية المنظمة تمهد الطريق لتبني سياسات واضحة في مجال استغلال الاراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية.ودعا بن زغدان، في السياق ذاته، جميع الاطراف المعنية الى العمل على تبسيط الاجراءات وتطوير الاليات التكوينية المبتكرة والملائمة لطبيعة النشاط الفلاحي وخاصياته، كي يستفيد منها خاصة صغار الفلاحين في مختلف المناطق.