هيئة الانتخابات تنشر قائمات الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان ولاية المهدية

Publié le Mardi 25 Novembre 2025
      
وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم، انطلاقا من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان بولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية الشرف بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وعبر موقعها الرسمي "www.isie.tn".

وأضافت الهيئة، في بلاغ لها اليوم أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين سيفتح بداية من يوم الجمعة 28 نوفمبر إلى غاية يوم غد السبت 29 نوفمبر 2025 لافتة إلى أن إيداع مطالب الاعتراض التي يمكن استخراجها من موقع الهيئة الالكتروني، يتم إيداعها بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية.



تجدر الإشارة، إلى أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر، بتاريخ 27 أكتوبر 2025، تضمن الأمر عدد 441 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025، والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدّائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية إلى التصويت على عريضة سحب الوكالة من نائب محلي يوم 28 ديسمبر المقبل.

وحسب ذات القرار فقد أمضى 148 ناخبا من بين الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية وعددهم 1097 ناخبا وفق آخر تحيين للسجل الانتخابي، على عريضة سحب الوكالة من النائب عن المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف كمال بن الحبيب جلول، على إثر قرار الهيئة قبول عريضة سحب الوكالة في 22 أكتوبر المنقضي.

وكانت هيئة الانتخابات نظمت في 28 سبتمبر 2025 أول عملية تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان، ولاية المهدية، عن الدائرة الانتخابية عمادة القواسم الغربية، بموجب أمر صدر في جويلية 2025 .


