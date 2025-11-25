Babnet   Latest update 13:09 Tunis

وزير الصحة يعلن عن إجراءات عملية لتطوير طبّ الإنعاش في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69258aa0e3b078.63351831_mokgnqilhfejp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 12:11 قراءة: 0 د, 45 ث
      
عقد وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، مساء الاثنين، جلسة عمل مع مكتب الجمعية التونسية للإنعاش خُصّصت لتعزيز هذا الاختصاص الحيوي ودعم جاهزية أقسام الإنعاش في تونس مع استباق الدروس المستخلصة في الاختصاص من جائحة كوفيد 19.
 
وقد أعلن الوزير عن جملة من القرارات العملية، أبرزها التسريع في توسعة أقسام الإنعاش بمستشفيات شارل نيكول، وعزيزة عثمانة ونابل، مع تعميم مشاريع مماثلة على باقي الجهات، وفق بلاغ للوزارة.

 

كما شملت هذه القرارات تعزيز الرقمنة داخل أقسام الإنعاش، عبر توسيع تجربة الملفات الطبية الرقمية الناجحة بالمستشفى العسكري،
وتوفير تجهيزات متطورة خاصة في مجال تصفية الدم خارج الكلى "Hemofiltration".
 
وأكد الوزير العمل على فتح آفاق تعاون مع الدول الإقليمية والافريقية لتكوين الإطارات الصحية وتبادل الخبرات في الإنعاش.
 
وشدّد على متابعة تقدّم هذه المشاريع بصفة دورية لضمان سرعة الإنجاز وتحسين جودة الرعاية.
 
ويُنتظر أن تنطلق فعاليات المؤتمر 29 للإنعاش الطبي بالتزامن مع الأيام 19 للمهن شبه الطبية من 27 إلى 29 نوفمبر بالحمامات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319146


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
13°-11
13°-10
15°-9
17°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*