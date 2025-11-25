وزير الصحة يعلن عن إجراءات عملية لتطوير طبّ الإنعاش في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69258aa0e3b078.63351831_mokgnqilhfejp.jpg width=100 align=left border=0>

عقد وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، مساء الاثنين، جلسة عمل مع مكتب الجمعية التونسية للإنعاش خُصّصت لتعزيز هذا الاختصاص الحيوي ودعم جاهزية أقسام الإنعاش في تونس مع استباق الدروس المستخلصة في الاختصاص من جائحة كوفيد 19.



وقد أعلن الوزير عن جملة من القرارات العملية، أبرزها التسريع في توسعة أقسام الإنعاش بمستشفيات شارل نيكول، وعزيزة عثمانة ونابل، مع تعميم مشاريع مماثلة على باقي الجهات، وفق بلاغ للوزارة.









كما شملت هذه القرارات تعزيز الرقمنة داخل أقسام الإنعاش، عبر توسيع تجربة الملفات الطبية الرقمية الناجحة بالمستشفى العسكري،

وتوفير تجهيزات متطورة خاصة في مجال تصفية الدم خارج الكلى "Hemofiltration".



وأكد الوزير العمل على فتح آفاق تعاون مع الدول الإقليمية والافريقية لتكوين الإطارات الصحية وتبادل الخبرات في الإنعاش.



وشدّد على متابعة تقدّم هذه المشاريع بصفة دورية لضمان سرعة الإنجاز وتحسين جودة الرعاية.



ويُنتظر أن تنطلق فعاليات المؤتمر 29 للإنعاش الطبي بالتزامن مع الأيام 19 للمهن شبه الطبية من 27 إلى 29 نوفمبر بالحمامات.