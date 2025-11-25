Babnet   Latest update 14:37 Tunis

قبلي: تعزيز خدمات الطب الاستعجالي بسيارتي اسعاف صنف "أ"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 13:24
      
انطلق يوم امس الاثنين، استغلال سيارتي اسعاف صنف ( أ ) بكل من المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بدوز، وذلك في اطار الدعم الذي خصصته وزارة الصحة لتطوير خدمات الإسعاف الصحي وتعزيز خدمات الطب الاستعجالي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته ان هذه السيارات، تمثل وحدات انعاش متنقلة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ممّا سيمكن من تقليص اجال التدخل وتحسين الخدمات الاستعجالية بالجهة، بما من شانه ان يحقق الأمان الصحي للمواطنين بولاية قبلي.



وأشار المكني الى ان هذا المكسب الجديد في خدمات الطب الاستعجالي المتنقل، ينضاف الى ما تشهده الجهة من مشاريع للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الصحي، حيث تم مؤخرا تطوير وافتتاح قسم العمليات بالمستشفى الجهوي مع تعزيز اغلب الأقسام الطبية بما تحتاجه من تجهيزات، على غرار التجهيزات في قسم المخبر وفي قسم امراض المعدة، فضلا عن تطوير خدمات التصوير الطبي وتعزيز الجهة بأطباء الاختصاص، وتطوير التجهيزات بأغلب المستشفيات المحلية، وذلك تكريسا لتوجه وزارة الاشراف لتقريب الخدمات الطبية المتطورة من كافة مستحقيها.


