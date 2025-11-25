Babnet   Latest update 13:09 Tunis

مسيرة نقابية يوم 04 ديسمبر المقبل بمناسبة احياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025
      
دعا، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، كافة الهياكل النقابية والشغالين بتونس الكبرى الى المشاركة في المسيرة النقابية التي ستنتظم، يوم 04 ديسمبر المقبل، بمناسبة احياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي الشهيد، فرحات حشاد.

وسينطلق هذا التجمع العمالي، وفق بلاغ للاتحاد العام التونسي للشغل، في مسيرة من بطحاء، محمد علي الحامي، بداية من الساعة 11 صباحا، مرورا بنهج المنجي سليم وباب سويقة وشارع باب بنات وصولا الى ضريح الشهيد، فرحات حشاد، بالقصبة أين سيلقي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الطبوبي، كلمة بالمناسبة.



والزعيم النقابي الشهيد، فرحات حشاد، هو رمز للنضال الوطني والنقابي في تونس، حيث قام بتأسيس، الاتحاد العام التونسي للشغل، سنة 1946، الذي يعد أول منظمة نقابية في افريقيا والعالم العربي.

وقد عرف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي للمطالبة باستقلال تونس، مما أدى إلى اغتياله على يد منظمة "اليد الحمراء" الفرنسية في 5 ديسمبر 1952.


