وزير تكنولوجيات الاتصال: التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل.



واعتبر الهميسي أن تنفيذ هذا التحول يأتي عبر تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الإدماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية، تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.



وتابع في ردّه على تساؤلات النواب لدى مناقشتهمضمن مشروع، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أمس الاثنين، أن رقمنة الخدمات الإداريةالتي يقصدها المواطن حضوريا. وذكّر، والتقدم في إنجاز، والتي ستعوض، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروعالموجهة للتونسيين بالخارج، إضافة إلى إطلاقوفي خصوصوتقريبها من المواطنين، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أن الوزارةمن أجل إصلاح المنظومة، وبيّن أنهلكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد، والتي بلغ عددها، باعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجبوأبرز أنمردّه سياسة، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلالوتوقع الهميسيبعنوان 2026 لانتداب أعوان إضافيين، إضافة إلى اعتمادمن إدارات أخرى. وبخصوص، بيّن أن الوزارة أطلقت طلب عروض وتم الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم، مع إطلاقلاقتناء موزعات إضافية.أما بخصوص، فأفاد بأنه تم عرضه على مجلس الإدارة الذي قدم مقترحات إضافية، والوزارة. وبخصوص، أوضح الوزير أن توفير خدمات بنكية عبر البريد، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي ضمن، ولذلك ما زالت الوزارة تدرس بعض النقاط التقنية.وفي ما يتعلقبشبكات الاتصال، أكد الهميسي أن الوزارة تعمل علىوإلزام المشغلين بالإيفاء بالتزاماتهم، قائلا:وفي خصوص، بين أن. وأكد من جهة أخرى أنخلافا لما يروج على منصات التواصل.وأشار كذلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهدباتجاه تمكينها من