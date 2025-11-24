Babnet   Latest update 23:05 Tunis

تشييع جثمان فقيد الساحة الفنية نورالدين بن عياد الى مثواه الأخير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924d2bf4f4bb9.06759833_qnkemgfilpohj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 22:44
      
تم عشية يوم الإثنين، تشييع جثمان فقيد الساحة الفنية والثقافية التونسية نور الدين بن عياد، الى مثواه الأخير بمقبرة واد النور بالحامة من ولاية قابس، بعد ان تم نقله من مسكن الفقيد بمطماطة الجديدة الى المقبرة المذكورة بمسقط رأسه بالحامة.

وكان الممثل الراحل نور الدين بن عياد، توفي صباح أمس الأحد بشكل مفاجئ عن سنّ تناهز 73 عاماً وهو في أوج العطاء، وبعد مسيرة حافلة بالاعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية، مخلفا حسرة كبيرة في الوسط الفني والثقافي ولدى عامة المواطنين.  




ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أصدرته أمس الأحد، الفقيد نورالدين بن عياد، الذي يُعدّ واحداً من أبرز الوجوه التلفزيونية والمسرحية في تونس، ورمزاً من رموز الكوميديا الوطنية.


