تشييع جثمان فقيد الساحة الفنية نورالدين بن عياد الى مثواه الأخير

تم عشية يوم الإثنين، تشييع جثمان فقيد الساحة الفنية والثقافية التونسية نور الدين بن عياد، الى مثواه الأخير بمقبرة واد النور بالحامة من ولاية قابس، بعد ان تم نقله من مسكن الفقيد بمطماطة الجديدة الى المقبرة المذكورة بمسقط رأسه بالحامة.وكان الممثل الراحل نور الدين بن عياد، توفي صباح أمس الأحد بشكل مفاجئ عن سنّ تناهز 73 عاماً وهو في أوج العطاء، وبعد مسيرة حافلة بالاعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية، مخلفا حسرة كبيرة في الوسط الفني والثقافي ولدى عامة المواطنين.