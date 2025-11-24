Babnet   Latest update 23:05 Tunis

قابس: لقاءات تحسيسية حول التمويل التشاركي للمشاريع ذات الطابع البيئي والاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 23:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تختم غدا الثلاثاء، بكل من مارث ودخيلة توجان، من ولاية قابس، سلسلة اللقاءات التحسيسية حول التمويل التشاركي، التي نظمها مكتب قابس للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بالشراكة مع منصة التمويل التشاركي للمشاريع ذات الطابع البيئي والاجتماعي.

ومكنت هذه اللقاءات التي شملت مختلف معتمديات الجهة، العديد من أصحاب وافكار المشاريع، من التعريف بمشاريعهم ومن الالمام بالتمويل التشاركي وبالأليات الرقمية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

وستتوج هذه التظاهرة، وفق ما أفادت به رئيسة مكتب قابس للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ربيعة بن يوسف صحفي "وات"،  بصالون للتمويل التشاركي وريادة الأعمال البيئية، ستحتضنه كلية العلوم بقابس يوم 28 نوفمبر الجاري.

  وسيتضمن هذا الصالون معرضا للمشاريع وللمؤسسات الناشئة وسيتم خلاله الاعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في مسابقة تقديم المشاريع والتي يشارك فيها 17 مشروعا.
ويعرف التمويل التشاركي أو الجماعي، بأنه آلية لجمع الأموال من عدد كبير من الأفراد عبر منصات الأنترنات لتمويل المشاريع وبكونه يمكن أصحاب المشاريع من الوصول الى مصادر تمويل بديلة عن البنوك التقليدية ويسمح للأفراد بدعم المشاريع التي يؤمنون بها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319112


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-12
15°-10
15°-10
15°-10
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*