قابس: لقاءات تحسيسية حول التمويل التشاركي للمشاريع ذات الطابع البيئي والاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

تختم غدا الثلاثاء، بكل من مارث ودخيلة توجان، من ولاية قابس، سلسلة اللقاءات التحسيسية حول التمويل التشاركي، التي نظمها مكتب قابس للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بالشراكة مع منصة التمويل التشاركي للمشاريع ذات الطابع البيئي والاجتماعي.



ومكنت هذه اللقاءات التي شملت مختلف معتمديات الجهة، العديد من أصحاب وافكار المشاريع، من التعريف بمشاريعهم ومن الالمام بالتمويل التشاركي وبالأليات الرقمية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.





وستتوج هذه التظاهرة، وفق ما أفادت به رئيسة مكتب قابس للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ربيعة بن يوسف صحفي "وات"، بصالون للتمويل التشاركي وريادة الأعمال البيئية، ستحتضنه كلية العلوم بقابس يوم 28 نوفمبر الجاري.



وسيتضمن هذا الصالون معرضا للمشاريع وللمؤسسات الناشئة وسيتم خلاله الاعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في مسابقة تقديم المشاريع والتي يشارك فيها 17 مشروعا.

ويعرف التمويل التشاركي أو الجماعي، بأنه آلية لجمع الأموال من عدد كبير من الأفراد عبر منصات الأنترنات لتمويل المشاريع وبكونه يمكن أصحاب المشاريع من الوصول الى مصادر تمويل بديلة عن البنوك التقليدية ويسمح للأفراد بدعم المشاريع التي يؤمنون بها. وستتوج هذه التظاهرة، وفق ما أفادت به رئيسة مكتب قابس للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع ربيعة بن يوسف صحفي "وات"، بصالون للتمويل التشاركي وريادة الأعمال البيئية، ستحتضنه كلية العلوم بقابس يوم 28 نوفمبر الجاري.وسيتضمن هذا الصالون معرضا للمشاريع وللمؤسسات الناشئة وسيتم خلاله الاعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في مسابقة تقديم المشاريع والتي يشارك فيها 17 مشروعا.ويعرف التمويل التشاركي أو الجماعي، بأنه آلية لجمع الأموال من عدد كبير من الأفراد عبر منصات الأنترنات لتمويل المشاريع وبكونه يمكن أصحاب المشاريع من الوصول الى مصادر تمويل بديلة عن البنوك التقليدية ويسمح للأفراد بدعم المشاريع التي يؤمنون بها.