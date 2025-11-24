تطاوين : مشاريع صحية جديدة لتعزيز الخدمات الطبية بتطاوين وتدارك النقائص المسجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

افاد المندوب الجهوي للصحة بتطاوين، عمر بوعون، بإنّ جملة من المشاريع الصحية في طور الإنجاز وأخرى في طور الدراسة ستتمتع بها الجهة الصحية، أهمها تطوير مركز الصحة الأساسية بقصر المرابطين بتجهيزات جديدة، وتقدّم نسبة أشغال صيانة كل من مركزي الصحة الأساسية بالمزطورية والزهرة بنسبة 98 في المئة، إلى جانب جملة من الدراسات الخاصة بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتطاوين.



وأضاف بوعون في تصريح لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ مشروع الدعم الصحي، يأتي ضمن خطط وزارة الإشراف لتفادي الإخلالات والنقائص المسجلة مؤخرا، حيث تمّ دعم الجهة بأسطول من سيارات الإسعاف، تحصّل المستشفى الجهوي على سيارة مجهزة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، وأخرى مختلفة المسالك صنف "ب"، وتمّ توزيع باقي سيارات الإسعاف الخفيفة على الوحدات الصحية المحلية.





وأفاد في السياق ذاته، بأنّه تمّ أيضا تعزيز الوحدات الصحية المختلفة بجملة من التجهيزات الفنية، من مخابر وتجهيزات أشعّة ووحدات طب أسنان ووحدات للعيادات الخارجية، ما من شأنه تحسين الخدمات الصحية المسداة للمواطنين بتلك المناطق.



وأشار إلى أنّ جملة من مشاريع الصيانة والتهيئة في طور الأشغال وأخرى ستبرمج قريبا، على غرار تطوير مركز الصحة الأساسية بقصر المرابطين الذي سيُستأنف النشاط فيه قبل آخر السنة، عبر تهيئته ودعمه بكرسي طب أسنان، إضافة إلى إحداث وحدات تحاليل وأشعة في مركزي الصحة الأساسية بالزهرة والمزطورية.

وبخصوص تغطية المستشفى الجهوي بتطاوين بآلة المفراس "سكانار"، أكّد بوعون أنّ التغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن عملية قراءة التقارير تتم عن بعد ولا تشوبها مشاكل تذكر، باستثناء بعض التأخير يتم تجاوزه حالا، وأضاف أنّ جدول الاستمرار مؤمَّن بشكل منظم، ويتم أيضا تنظيم عيادات في اختصاصات أخرى عن بعد على غرار طب الامراض الجلدية.

