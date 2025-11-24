Babnet   Latest update 16:43 Tunis

تحت اشراف وزير الشباب و الرياضة: لقاء تشاوري بين الادارة الوطنية للتحكيم ورؤساء اندية الرابطة الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692477c83a8651.92849696_emfhgjqlonikp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 16:17 قراءة: 0 د, 59 ث
      
انعقد صباح اليوم الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم لقاء تشاوري جمع الإدارة الوطنية للتحكيم برؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى تحت إشراف الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة و معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وبحضور المشرف العام والمنسق العام للإدارة الوطنية للتحكيم .

وقد خُصّص هذا الاجتماع وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي لمناقشة آليات تطوير العلاقة بين الحكّام والجمعيات، إضافة إلى تقديم تقييم شامل لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك في إطار دعم الشفافية وتعزيز مبادئ المنافسة النزيهة.



واستُهلّ اللقاء بكلمة ألقاها وزير الشباب والرياضة، أكّد فيها حرص الوزارة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الموسم الرياضي.
ومن جهته قدم معز الناصري رؤية الجامعة بشأن تطوير منظومة التحكيم وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن الكروي.

كما قدّم المشرف العام والمنسّق العام للإدارة الوطنية للتحكيم عرضًا حول آليات عمل الإدارة ومؤشرات تقييم أداء الحكّام خلال مرحلة الذهاب، قبل أن يُفتح باب النقاش أمام رؤساء الأندية أو ممثليها لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم.
وتؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار العمل المتواصل على تحسين الأداء العام للمنظومة الكروية، وتطوير التحكيم باعتباره ركيزة أساسية لضمان سير المنافسات في مناخ رياضي سليم وشفاف.


