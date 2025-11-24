مدنين: اختتام مبادرة "جربة منطقة منخفضة البلاستيك" بعد 5 اشهر من اطلاقها لاول مرة بجزيرة جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت، اليوم الاثنين، بجزيرة جربة ورشة، اختتام مبادرة "جربة منطقة منخفضة البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد"، التي انطلقت لاول مرة بجزيرة جربة منذ 5 اشهر، بهدف تشريك المؤسسات السياحية من نزل ومطاعم ومقاهي، في العمل على الحد من استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد للتخفيف من التلوث الناجم عنه ومن اثاره السلبية الصحية والبيئة، وفق منسقة المبادرة مهدية فرج.



واضافت ان 5 وحدات سياحية بجزيرة جربة، 3 نزل ومطعم ومقهى، انخرطت في هذه المبادرة، من خلال الانضمام الى منصة رقمية "هابي" (hapi)، التي يضمّنها النزل او المقهى او المطعم، معطيات حول حجم استهلاكه للبلاستيك ذو الاستعمال الواحد، لتقوم المنصة باحتساب حجم الاستهلاك السنوي وتكاليفها، ثم تقترح الحلول والمقترحات وبرنامج عمل خصوصي حسب وضعية كل مؤسسة للتحسين والتخفيف من البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، وبذلك تحسين مؤشر تلك المؤسسة وترقيمها وتصنيفها كمؤسسة صديقة للبيئة.





واشارت مهدية الى ان النتائج الاولية كشفت تخفيض هذه المؤسسات من استعمال البلاستيك وتحسن تصنيفها ونجاحها في اعتماد بدائل عن البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، وذلك في تجاوب ايجابي لهذه المؤسسات التي ستواصل في هذا المجهود رغم انتهاء فترة المبادرة.



وقيمت المسؤولة باحدى الوحدات السياحية امل حنيني، المبادرة بالايجابية من خلال ما حققته من نتائج وتحسن هام على مستوى التخفيف من استعمال البلاستيك والتخفيف من حجم النفايات من هذه المادة وخاصة اهمية المبادرة عبر المنصة في تقديمها لحلول تتاقلم مع كل مؤسسة واقتراح افكار، مكّنت من ايجاد بدائل عن البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، وهو ما خفف من حجم النفايات وكذلك الكلفة التي سيكون تقييمها سنويا.

ومثّلت هذه الورشة التي نظمتها جمعية "مواطنون فاعلون" من اجل التنمية، فرصة لتقديم منصة "هابي" وكيفية الولوج اليها كفرصة للمؤسسات السياحية تمكنها من حلول تساعدها على الحد من استعمال البلاستيك، وفق تشخيص وبرنامج عمل محدد، وذلك بعد الحصول على كلمة سر تتيح الدخول للمنصة.

يذكر ان عدة مبادرات بجزيرة جربة، في اطار الجهود الرامية للحد من استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد ومنها انطلاق البلديات في تنفيذ القرار المشترك لمنع استعمال البلاستيك والدخول في مرحلة الحز والردع بعد فترة من التحسيس والتوعية وانطلاق عمل مجمع النزل الملتزمة بمكافحة التلوث الناجم عن البلاستيك بجربة الذي ضم 16 نزلا . واشارت مهدية الى ان النتائج الاولية كشفت تخفيض هذه المؤسسات من استعمال البلاستيك وتحسن تصنيفها ونجاحها في اعتماد بدائل عن البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، وذلك في تجاوب ايجابي لهذه المؤسسات التي ستواصل في هذا المجهود رغم انتهاء فترة المبادرة.وقيمت المسؤولة باحدى الوحدات السياحية امل حنيني، المبادرة بالايجابية من خلال ما حققته من نتائج وتحسن هام على مستوى التخفيف من استعمال البلاستيك والتخفيف من حجم النفايات من هذه المادة وخاصة اهمية المبادرة عبر المنصة في تقديمها لحلول تتاقلم مع كل مؤسسة واقتراح افكار، مكّنت من ايجاد بدائل عن البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، وهو ما خفف من حجم النفايات وكذلك الكلفة التي سيكون تقييمها سنويا.ومثّلت هذه الورشة التي نظمتها جمعية "مواطنون فاعلون" من اجل التنمية، فرصة لتقديم منصة "هابي" وكيفية الولوج اليها كفرصة للمؤسسات السياحية تمكنها من حلول تساعدها على الحد من استعمال البلاستيك، وفق تشخيص وبرنامج عمل محدد، وذلك بعد الحصول على كلمة سر تتيح الدخول للمنصة.يذكر ان عدة مبادرات بجزيرة جربة، في اطار الجهود الرامية للحد من استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد ومنها انطلاق البلديات في تنفيذ القرار المشترك لمنع استعمال البلاستيك والدخول في مرحلة الحز والردع بعد فترة من التحسيس والتوعية وانطلاق عمل مجمع النزل الملتزمة بمكافحة التلوث الناجم عن البلاستيك بجربة الذي ضم 16 نزلا .