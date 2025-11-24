Babnet   Latest update 16:43 Tunis

وزير الخارجية يلتقي عددا من أبناء الجالية التونسية بأنغولا ويبرز أهمية دورهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692476fc887767.41330859_pnljhgmeifqok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 16:16 قراءة: 0 د, 53 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، مع عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بأنغولا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة السابعة للاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا بالعاصمة الأنغولية لواندا (24-25 نوفمبر الجاري)
وأكد النفطي، وفق بلاغ للخارجية اليوم الاثنين، على أهمية دور الجالية التونسية بأنغولا في تدعيم حضور تونس بهذا البلد الشقيق وتمتين علاقات الصداقة القائمة معه منذ أيام نضاله من أجل نيل الاستقلال، مبرزا مدى إسهامهم في تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والمساهمة في المجهود الوطني التنموي، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم يشتغلون في مجالات هامة على غرار الهندسة البترولية واستخراج الغاز والصناعات التحويلية
وجدّد الوزير بهذه المناسبة التي حضرها سفير تونس بلواندا (مع الإقامة بكنشاسا)، التأكيد على الحرص الشخصي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، على الإحاطة بالتونسيين أينما كانوا والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لهم

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للإنصات إلى مشاغلهم ومعالجة بعض الإشكاليات التي يواجهونها، بما يؤمّن تعزيز صلتهم بتونس ويُيسّر ظروف إقامتهم بهذا البلد الشقيق.

ومن جهتهم، أكد أفراد الجالية الحاضرون بهذا اللقاء حرصهم على تمتين الصلة بالبعثة وإبلاغ مشاغلهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319092


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*