المهدية : إسناد 91 رخصة تاكسي فردي بعد انتظار لأكثر من 13 سنة

أكد الكاتب العام للنقابة الجهوية للتاكسي الفردي بالمهدية رضا القديري، اليوم الاثنين، في تصريح لصحفي "وات"، أن إسناد 91 رخصة تاكسي فردي جديدة "تمت بمنتهى الشفافية"، وذلك بعد انتظار فاق 13 عاما.

وأوضح القديري، خلال حفل توزيع الرخص الجديدة بمقر الولاية، أن اللجنة الاستشارية للنقل بالولاية اعتمدت مقاييس مضبوطة لإسناد الرخص، وأنّ هذه الرخص ستساهم في حل مشكل النقل وتوفير خدماته للمواطن دون تعطيل، علاوة على فتح باب رزق قانوني لأهل المهنة وسواق التاكسي الفردي في الجهة.

وأضاف أنّ القطاع ظل منذ آخر إسناد لهذه الرخص سنة 2012، في حاجة إلى فرصة لتدعيم نشاطه في كامل معتمديات الجهة، وبين ان السلطات الجهوية فتحت باب الترشح لنيل 66 رخصة جديدة في نفس الاختصاص وحدد آخر أجل لقبول المطالب ليوم 16 جانفي 2026.





وكانت اللجنة الاستشارية للنقل بالمهدية قد أسندت، في موفى شهر ماي المنقضي، 80 رخصة "لواج" ووافقت وزارة النقل على إسناد 40 رخصة أخرى من نفس الصنف خلال الأشهر القليلة القادمة.