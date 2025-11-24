الانطلاق في عمليات ترقيم الأصول الثابتـــة لهيئـــة الانتخابات باعتماد تقنيــــة تحديد الهوية بموجـــــات الراديو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

أعطى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين إشارة الانطلاق للبدء في عمليات ترقيم الأصول الثابتـــة للهيئـــة باعتماد تقنيــــة تحديد الهوية بموجـــــات الراديو المعروفة بتقنية RFID وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليـــه خلال جلســــة العمل الأخيرة التي تم عقدها يوم 14 نوفمبر 2025 مع اللجنة المشرفــــــــة على إنجاز هذا المشروع.



وأكد رئيس الهيئة على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئــــة لهذا المشروع وحرصه على أن يتم إنجازه في أقرب الآجال الممكنة بهدف الحفاظ على الممتلكات العمومية و إضفاء مزيد من الشفافية والدقة على عمليات الحفظ والتصرف والرقابة للأصول المنقولة التابعة للهيئة.









وذكر بوعسكر، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، أن هذا المشروع يسمح بإدراج قاعدة البيانات الخاصة بالجرد المادي للأصول الثابتة ضمن المنظومة المندمجة للتصرف ERP حتى تكون عمليات الجرد بذلك جاهــــزة عند أي طلب وبالشفافية والدقة المطلوبة. وذكر بوعسكر، وفق بلاغ لهيئة الانتخابات، أن هذا المشروع يسمح بإدراج قاعدة البيانات الخاصة بالجرد المادي للأصول الثابتة ضمن المنظومة المندمجة للتصرف ERP حتى تكون عمليات الجرد بذلك جاهــــزة عند أي طلب وبالشفافية والدقة المطلوبة.