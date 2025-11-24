ثلاثة مشاريع رقمية تُعنى بالتعليم والتحفيز على المُطالعة وتثمين التُراث تفوز بجوائز هاكاتون " Meet the Professionals "

احتضن مقر قطب الإبداع والفنون الرقمية "مكان" بالمرسى اليوم الاثنين فعاليات عرض المشاريع النهائية العشر لهاكاتون " Meet the Professionals " الذي انتظم للعمل على مشاريع الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي.



وقد تم توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في المُسابقة على النحو التالي؛ الجائزة الأولى، وقيمتها ألفي دينار، مشروع " Simplify صغيرك قراي" وهي منصة رقمية لتيسير التعليم للأطفال من خلال تحويل المحتوى التعليم الموجود في المناهج إلى محتوى رقمي سردي يقدمها "أفاتار" يحمل أشكال مختلفة ، من بينها الشخصية الكرتونية المفضلة للطفل، فضلا عن توفير مواد تعليمية أخرى بالذكاء الاصطناعي.



أما الجائزة الثانية، وقيمتها 1500 دينار، فكانت من نصيب مشروع "تاريخنا" الذي يستثمر الذكاء الاصطناعي لتثمين التراث ، وآلت الجائزة الثالثة، وقيمتها 1000 دينار، لمشروع "Biblioscope" الذي من شأنه التحفيز على المطالعة.وفضلا عن الجوائز المالية الرمزية التي يتحصل عليها الفائزون الثلاث، ستتمتع الفرق الفائزة بفرص الاحتضان والتطوير داخل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، مع مرافقة مؤسسات متخصصة في النشر والتوزيع الرقمي، ويشمل الدعم أيضا، متابعة فنية وتحريرية، وورشاً لما بعد الحدث وفرصاً للنشر الرقمي أو التكييف السمعي البصري، بما يحول الأفكار إلى أعمال حقيقية قابلة للاستثمار.وفرصة الاحتضان والمرافقة لا تقتصر على الفرق الفائزة فقط وإنما يتمتع بها كل مشروع يستوفي شروط الجودة التقنية والابتكار الابداعي من ضمن المشاريع العشر التي تم عرضها في نهاية "الهاكاتون".وقدم المشاركون في هذا الحدث الذي نظمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع المؤسسة الناشئة المحتضنة من قبل المركز فيغابوك، عشرة مشاريع تجمع بين النشر والتسويق الالكتروني، والكتابة والتحفيز المطالعة وابتكار طرق تعليم تفاعلية وتثمين الآثار والتراث الثقافي التونسي، وضبط أجندات المواعيد الثقافية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتتضمن هذه المشاريع إنشاء تطبيقات مخصصة للغرض ومنصات رقمية ومشاريع بودكاست وغيرها.وقد امتد "الهاكاتون" على مدى خمسة أيام من بينها ثلاثة أيام تكوين في عديد الحقول المرتبطة بتصميم الأفكار الإبداعية والسرد القصصي وحقوق الملكية الفكرية وأدوات الذكاء الاصطناعي، و24 ساعة لتصميم المشاريع ثم اليوم الختامي، وهو اليوم، ويحمل عنوا "DEMO DAY"، وتم خلاله عرض المشاريع أمام الخبراء والمختصين من أجل تحكيمها واختيار المشاريع الفائزة وأيضا فرز المشاريع التي سيُواصل مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي احتضانها.