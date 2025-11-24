Babnet   Latest update 16:43 Tunis

ثلاثة مشاريع رقمية تُعنى بالتعليم والتحفيز على المُطالعة وتثمين التُراث تفوز بجوائز هاكاتون " Meet the Professionals "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692474b077c976.04118487_jikolgmphfnqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 16:03 قراءة: 1 د, 41 ث
      
احتضن مقر قطب الإبداع والفنون الرقمية "مكان" بالمرسى اليوم الاثنين فعاليات عرض المشاريع النهائية العشر لهاكاتون " Meet the Professionals " الذي انتظم للعمل على مشاريع الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد تم توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في المُسابقة على النحو التالي؛ الجائزة الأولى، وقيمتها ألفي دينار، مشروع " Simplify صغيرك قراي" وهي منصة رقمية لتيسير التعليم للأطفال من خلال تحويل المحتوى التعليم الموجود في المناهج إلى محتوى رقمي سردي يقدمها "أفاتار" يحمل أشكال مختلفة ، من بينها الشخصية الكرتونية المفضلة للطفل، فضلا عن توفير مواد تعليمية أخرى بالذكاء الاصطناعي.



أما الجائزة الثانية، وقيمتها 1500 دينار،  فكانت من نصيب مشروع "تاريخنا" الذي يستثمر الذكاء الاصطناعي لتثمين التراث ، وآلت الجائزة الثالثة، وقيمتها 1000 دينار، لمشروع "Biblioscope" الذي من شأنه التحفيز على المطالعة.

وفضلا عن الجوائز المالية الرمزية التي يتحصل عليها الفائزون الثلاث، ستتمتع الفرق الفائزة بفرص الاحتضان والتطوير داخل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، مع مرافقة مؤسسات متخصصة في النشر والتوزيع الرقمي، ويشمل الدعم أيضا، متابعة فنية وتحريرية، وورشاً لما بعد الحدث وفرصاً للنشر الرقمي أو التكييف السمعي البصري، بما يحول الأفكار إلى أعمال حقيقية قابلة للاستثمار.
وفرصة الاحتضان والمرافقة لا تقتصر على الفرق الفائزة فقط وإنما يتمتع بها كل مشروع يستوفي شروط الجودة التقنية والابتكار الابداعي من ضمن المشاريع العشر التي تم عرضها في نهاية "الهاكاتون".
وقدم المشاركون في هذا الحدث الذي نظمه مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع المؤسسة الناشئة المحتضنة من قبل المركز فيغابوك، عشرة مشاريع تجمع بين النشر والتسويق الالكتروني، والكتابة والتحفيز المطالعة وابتكار طرق تعليم تفاعلية وتثمين الآثار والتراث الثقافي التونسي، وضبط أجندات المواعيد الثقافية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن هذه المشاريع إنشاء تطبيقات مخصصة للغرض ومنصات رقمية ومشاريع بودكاست وغيرها.
وقد امتد "الهاكاتون" على مدى خمسة أيام من بينها ثلاثة أيام تكوين في عديد الحقول المرتبطة بتصميم الأفكار الإبداعية والسرد القصصي وحقوق الملكية الفكرية وأدوات الذكاء الاصطناعي، و24 ساعة لتصميم المشاريع ثم اليوم الختامي، وهو اليوم، ويحمل عنوا "DEMO DAY"، وتم خلاله عرض المشاريع أمام الخبراء والمختصين من أجل تحكيمها واختيار المشاريع الفائزة وأيضا فرز المشاريع التي سيُواصل مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي احتضانها.
 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319089


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*