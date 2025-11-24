ميزانية تكنولوجيات الاتصال 2026: تعثّر بنك البريد وضعف تغطية الاتصالات في الواجهة

شكّلت ضعف التغطية بشبكات الإنترنت والهاتف الجوال، وتوقّف مشروع بنك البريد، وتعمّق الفجوة الرقمية بين الجهات، أبرز الملفات التي أثارها نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



إشكاليات التغطية الرقمية والشركات الناشئة



البريد التونسي وتعطّل مشروع بنك البريد



تكافؤ الفرص الرقمية والهوية الإلكترونية



ملفات إضافية: اتصالات تونس والإرسال الإذاعي



شبهات فساد في مراكز البريد



رهانات المرحلة المقبلة



عدد من النواب، من بينهم، شددوا على استمرار غيابعن عديد المناطق، معتبرين أن نقص البنية التحتية يعرقل النفاذ إلى الخدمات الرقمية. فيما تساءلعن وضعيةالتي تواجه صعوبات مالية وتنظيمية، داعيًا الوزارة إلى تقديم رؤية واضحة لإعادة إنعاش القطاع.كانت حاضرة بقوة في مداخلات النواب، إذ اعتبرأن المشروع تعطّل رغم أهميته في مقاومة التهريب وتبييض الأموال، مشيرًا إلى أن تنقيح القانون الأساسي للبريد ظل مطلبًا مؤجلاً. كما طُرحت ملفات تتعلق بنقص الموارد البشرية، وشغورات هيكلية، وتأخر إصدارلفائدة فئات واسعة على غرار المتقاعدين.النائبةأثارت بدورها وضعية العاملات بمراكز البريد، منتقدة ضعف الأجور وغياب الترسيم، إضافة إلى تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية، مطالبة بإعادة إلحاقه برئاسة الحكومة لضمان الحياد وحماية المعطيات الوطنية.من جهته، دعاإلى استكمال استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2023-2026، قائلاً إنما يزال بعيدًا عن التطلعات. كما شدّد نواب آخرون على ضرورة تعميمللحد من التعامل نقدًا، وتعزيز الاستثمار في، معتبرين أنأصبحت ضرورة لتحسين نجاعة الخدمات الإدارية.ملفات أخرى طُرحت خلال الجلسة، منها تراجع أداء، وملف التفويت في شركة "ماتال" الموريتانية، إلى جانب الوضعية الصعبة للإذاعات الجمعياتية المتداينة تجاه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مع مقترحات لإقرار مجانية البث أو شطب الديون.النائبأثار بدوره مزاعم حول وجود "شبهات فساد" في بعض مكاتب البريد بولاية القصرين، معتبرًا أن ضعف الإنجاز والصيانة يمثّلان "إهدارًا للمال العام"، موجّهًا اتهامات مباشرة للوزارة بـ"التواطؤ" في ظل استمرار تلك الممارسات، على حدّ تعبيره.يتّضح من مجمل المداخلات أن، وتقليص الفجوة الرقمية بين الجهات، وتحسين البنية التحتية والحوكمة داخل المؤسسات التابعة للوزارة، تمثّل أبرز التحديات التي ستواجه قطاع تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026، في انتظار ما ستعلنه الحكومة من إجراءات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف.