Babnet   Latest update 16:43 Tunis

ميزانية تكنولوجيات الاتصال 2026: تعثّر بنك البريد وضعف تغطية الاتصالات في الواجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69247220c11208.39252965_okifngpmleqhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 15:55 قراءة: 1 د, 56 ث
      
شكّلت ضعف التغطية بشبكات الإنترنت والهاتف الجوال، وتوقّف مشروع بنك البريد، وتعمّق الفجوة الرقمية بين الجهات، أبرز الملفات التي أثارها نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

إشكاليات التغطية الرقمية والشركات الناشئة


عدد من النواب، من بينهم صلاح الفرشيشي، شددوا على استمرار غياب شبكة الألياف البصرية عن عديد المناطق، معتبرين أن نقص البنية التحتية يعرقل النفاذ إلى الخدمات الرقمية. فيما تساءل أنور المرزوقي عن وضعية الشركات الناشئة التي تواجه صعوبات مالية وتنظيمية، داعيًا الوزارة إلى تقديم رؤية واضحة لإعادة إنعاش القطاع.


البريد التونسي وتعطّل مشروع بنك البريد

مسألة بنك البريد كانت حاضرة بقوة في مداخلات النواب، إذ اعتبر طارق الربعي أن المشروع تعطّل رغم أهميته في مقاومة التهريب وتبييض الأموال، مشيرًا إلى أن تنقيح القانون الأساسي للبريد ظل مطلبًا مؤجلاً. كما طُرحت ملفات تتعلق بنقص الموارد البشرية، وشغورات هيكلية، وتأخر إصدار بطاقات السحب الآلي لفائدة فئات واسعة على غرار المتقاعدين.

النائبة بسمة الهمامي أثارت بدورها وضعية العاملات بمراكز البريد، منتقدة ضعف الأجور وغياب الترسيم، إضافة إلى تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية، مطالبة بإعادة إلحاقه برئاسة الحكومة لضمان الحياد وحماية المعطيات الوطنية.

تكافؤ الفرص الرقمية والهوية الإلكترونية

من جهته، دعا عبد الحليم بوسنة إلى استكمال استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2023-2026، قائلاً إن تكافؤ الفرص الرقمية بين الجهات ما يزال بعيدًا عن التطلعات. كما شدّد نواب آخرون على ضرورة تعميم الخدمات المالية الإلكترونية للحد من التعامل نقدًا، وتعزيز الاستثمار في الأمن السيبرني، معتبرين أن الهوية الرقمية أصبحت ضرورة لتحسين نجاعة الخدمات الإدارية.

ملفات إضافية: اتصالات تونس والإرسال الإذاعي

ملفات أخرى طُرحت خلال الجلسة، منها تراجع أداء اتصالات تونس، وملف التفويت في شركة "ماتال" الموريتانية، إلى جانب الوضعية الصعبة للإذاعات الجمعياتية المتداينة تجاه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، مع مقترحات لإقرار مجانية البث أو شطب الديون.

شبهات فساد في مراكز البريد

النائب عمار العيدودي أثار بدوره مزاعم حول وجود "شبهات فساد" في بعض مكاتب البريد بولاية القصرين، معتبرًا أن ضعف الإنجاز والصيانة يمثّلان "إهدارًا للمال العام"، موجّهًا اتهامات مباشرة للوزارة بـ"التواطؤ" في ظل استمرار تلك الممارسات، على حدّ تعبيره.

رهانات المرحلة المقبلة

يتّضح من مجمل المداخلات أن الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، وتقليص الفجوة الرقمية بين الجهات، وتحسين البنية التحتية والحوكمة داخل المؤسسات التابعة للوزارة، تمثّل أبرز التحديات التي ستواجه قطاع تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026، في انتظار ما ستعلنه الحكومة من إجراءات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319088


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*