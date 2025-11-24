ميزانية تكنولوجيات الاتصال 2026: تعثّر بنك البريد وضعف تغطية الاتصالات في الواجهة
شكّلت ضعف التغطية بشبكات الإنترنت والهاتف الجوال، وتوقّف مشروع بنك البريد، وتعمّق الفجوة الرقمية بين الجهات، أبرز الملفات التي أثارها نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
إشكاليات التغطية الرقمية والشركات الناشئة
عدد من النواب، من بينهم صلاح الفرشيشي، شددوا على استمرار غياب شبكة الألياف البصرية عن عديد المناطق، معتبرين أن نقص البنية التحتية يعرقل النفاذ إلى الخدمات الرقمية. فيما تساءل أنور المرزوقي عن وضعية الشركات الناشئة التي تواجه صعوبات مالية وتنظيمية، داعيًا الوزارة إلى تقديم رؤية واضحة لإعادة إنعاش القطاع.
البريد التونسي وتعطّل مشروع بنك البريدمسألة بنك البريد كانت حاضرة بقوة في مداخلات النواب، إذ اعتبر طارق الربعي أن المشروع تعطّل رغم أهميته في مقاومة التهريب وتبييض الأموال، مشيرًا إلى أن تنقيح القانون الأساسي للبريد ظل مطلبًا مؤجلاً. كما طُرحت ملفات تتعلق بنقص الموارد البشرية، وشغورات هيكلية، وتأخر إصدار بطاقات السحب الآلي لفائدة فئات واسعة على غرار المتقاعدين.
النائبة بسمة الهمامي أثارت بدورها وضعية العاملات بمراكز البريد، منتقدة ضعف الأجور وغياب الترسيم، إضافة إلى تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية، مطالبة بإعادة إلحاقه برئاسة الحكومة لضمان الحياد وحماية المعطيات الوطنية.
