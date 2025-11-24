قفصة: تسجيل انقطاع واضطرابات في عملية التزود بالماء الصالح للشرب يومي الثلاثاء والأربعاء بمعتمدية الرديف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، عن تسجيل انقطاع واضطرابات في عملية التزود بالماء الصالح للشرب بكافة أحياء معتمدية الرديف، يومي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الجاري، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا على أن تستؤنف تدريجيا بداية من مساء نفس كل يوم.

وبين إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة، في بلاغ له، ان الاضطرابات التي سيتم تسجيلها بمعتمدية الرديف، خلال اليومين القادمين، سببها قيام الشركة بأشغال تنظيف وتعقيم الخزانات المزودة لمعتمدية الرديف.