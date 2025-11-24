Babnet   Latest update 15:18 Tunis

يوم علمي تكويني حول مرض السكري في القدم يوم الاربعاء 26 نوفمبر بمدرسة علوم التمريض بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69245767388377.12092304_mnqkljohgifpe.jpg width=100 align=left border=0>
تنظم مدرسة علوم التمريض بتونس، يوما علميا تكوينيا، حول " مرض السكري في القدم.... تنسيق الخدمات الصحية ...مقاربة متعددة الاختصاصات "، وذلك يوم الاربعاء 26 نوفمبر الجاري، بمقر المدرسة .

ويهدف هذا اليوم التكويني، الذي ينتظم بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري الموافق، ليوم 14 نوفمبر من كل سنة، الى تحسين جودة الرعاية الطبية والوقاية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري



ويشارك في هذا اللقاء جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وأخصائيين في التغذية وفي العلاج الطبيعي والمدرسين والطلبة في المجالات الطبية وشبه الطبية

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية حول مرض السكري في القدم ومختلف الجوانب الخفية ومبادىء الرعاية الاساسية الصحية ودور الممرض كفاعل رئيسي في مسار الرعاية الى جانب أهمية التثقيف العلاجي في الوقاية من المضاعفات.

مرض السكري في القدم، المعروف بـ " القدم السكرية "، هو مضاعفة خطيرة تحدث بسبب تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية
في القدمين نتيجة ارتفاع نسبة السكر بالدم. وتشمل الأعراض فقدان الإحساس بالحرارة والألم (خدران ووخز)، وقرح مفتوحة، وتورم،
وتغير في لون الجلد .

يشار، الى أن اليوم العالمي لمرض السكري لسنة 2025 يتناول موضوع " داء السكري في مختلف مراحل الحياة "ويهدف إلى زيادة الوعي بالمرض والتركيز على توفير الرعاية والتثقيف اللازمين لجميع الفئات العمرية .


