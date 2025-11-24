Babnet   Latest update 15:18 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي دون 21 سنة بكينيا ب7 عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60cb23f769ed93.90983984_eklqihofpmjng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 15:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تقود حاملة ذهبية بطولة العالم للكبريات الصين 2025 وبطولة العالم للوسطيات كوريا الجنوبية 2024 وبرونزية بطولة العالم النسائية غينيا الاستوائية 2025 وفاء المسغوني المنتخب التونسي في مونديال الفئة العمرية دون 21 سنة التي تقام بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة الممتدة من 3 الى 6 ديسمبر 2025.

وبالاضافة الى وفاء المسغوني التي ستخوض مسابقة وزن دون 62 كلغ، يتألف المنتخب التونسي من ستة عناصر في صنف الرجال: امين الزغلامي (دون 54 كلغ) وعبد الله العامري (دون 58 كلغ) والتوأم أحمد الرواحي (دون 63 كلغ) وآدم الرواحي (دون 68 كلغ) وعزيز حامدي (دون 74 كلغ) ومعتز العيفاوي (اكثر من 87 كلغ)، تحت اشراف الاطار الفني الذي يقوده المدرب الوطني محمد الهاشمي الجندوبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319081


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*