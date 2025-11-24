تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي دون 21 سنة بكينيا ب7 عناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60cb23f769ed93.90983984_eklqihofpmjng.jpg width=100 align=left border=0>

تقود حاملة ذهبية بطولة العالم للكبريات الصين 2025 وبطولة العالم للوسطيات كوريا الجنوبية 2024 وبرونزية بطولة العالم النسائية غينيا الاستوائية 2025 وفاء المسغوني المنتخب التونسي في مونديال الفئة العمرية دون 21 سنة التي تقام بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة الممتدة من 3 الى 6 ديسمبر 2025.



وبالاضافة الى وفاء المسغوني التي ستخوض مسابقة وزن دون 62 كلغ، يتألف المنتخب التونسي من ستة عناصر في صنف الرجال: امين الزغلامي (دون 54 كلغ) وعبد الله العامري (دون 58 كلغ) والتوأم أحمد الرواحي (دون 63 كلغ) وآدم الرواحي (دون 68 كلغ) وعزيز حامدي (دون 74 كلغ) ومعتز العيفاوي (اكثر من 87 كلغ)، تحت اشراف الاطار الفني الذي يقوده المدرب الوطني محمد الهاشمي الجندوبي.