دار تونس بباريس تحتضن الخميس 27 نوفمبر ندوة بعنوان "كيف تصبح أستاذا محاضرا وباحثا"

تحتضن دار تونس بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، ندوة بعنوان "كيف تصبح أستاذا محاضرا وباحثا"، تهدف إلى مرافقة الشباب الراغبين في التوجه نحو مسارات مهنية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.



وينتظم هذا اللقاء من الساعة 18,30 إلى الساعة 20 بجناح ابن خلدون بدار تونس أو عن بعد عبر تطبيقة "زوم"، وذلك ببادرة من جمعية الباحثين والاساتذة الجامعيين التونسيين بفرنسا، وفي اطار بالشراكة مع مؤسسة دار تونس وبالتعاون مع لجنة المقيمين بدار تونس.









وستكون الندوة مشفوعة بمائدة مستديرة تتضمن جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة ونقاشات حول مواضيع مختلفة على غرار كيفية الحصول على تمويل لأطروحة دكتوراه وكيف يمكن الحصول على مؤهلات أستاذ محاضر.



كما سيسلط هذا اللقاء الضوء على كيفية الترشح لمختلف وظائف التدريس والبحث العلمي فضلا عن سبل تعزيز فرص القبول في المقابلة وغيرها من المسائل المتعلقة بالعمل في الفضاء الأكاديمي.