اليونسكو تعلن يوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع جديد لدعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/unesco181115.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025
      
سيتم غدا بتونس العاصمة الإعلان عن مشروع "دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس"، وهو برنامج يمتد لفترة خمس سنوات من سنة 2025 إلى سنة 2029، ويهدف إلى "تعزيز مكانة الثقافة في السياسات الوطنية للتنمية المستدامة".

وبحسب ما جاء في بلاغ عن مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، تلقت "وات" نسخة منه، فإن هذا المشروع الذي تطلقه اليونسكو بالشراكة مع مؤسّسة الدكتور صادق بالسرور، يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين، في نوفمبر 2024 بباريس، تنص على إنشاء صندوق عام موجه لدعم التراث، والاقتصاد الإبداعي، ونقل المعارف والحرف التقليدية في تونس.

ويُنفذ هذا المشروع من قبل المكتب الإقليمي لليونسكو للمنطقة المغاربية (الرباط)، بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والبلديات والخبراء ومكوّنات المجتمع المدني، بحسب المصدر ذاته.

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية وهي حماية المعارف والحرف التقليدية المهدّدة بالاندثار عبر برنامج واسع لنقل الخبرات بين الأجيال، وصون التراث العالمي من خلال متابعة مشروع التراث بجربة، وتعزيز “مسار التراث العالمي لليونسكو في تونس”، ودعم الجهود الإقليمية لحماية أنظمة الواحات في المنطقة المغاربية، وتكوين الشباب في مهن التراث بالشراكة مع مؤسسات وطنية وخبراء دوليين، فضلا عن النهوض بالاقتصاد الإبداعي عبر دعم برنامج شبكة المدن المبدعة لليونسكو وتشجيع المدن التونسية على الانخراط فيه. أما المحور الخامس فيتعلق بالتوعية بدور الثقافة في التنمية المستدامة من خلال إطلاق موقع إلكتروني جديد مخصص للتعاون بين اليونسكو ومؤسّسة بالسرور.
ومن المنتظر أن يشهد حفل إطلاق المشروع، غدا بالعاصمة، ممثلين عن عديد الوزارات التونسية وخبراء التراث، وثلة من الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى شركاء دوليين داعمين للقطاع الثقافي.


