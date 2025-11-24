زيادة في ميزانية تكنولوجيات الاتصال بـ 7،25 بالمائة ضمن مشروع ميزانية الدولة 2026
حدد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال، باعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2026، عند 197 مليون دينار مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار تمثل نسبة تطور بـ 7،25 بالمائة.
وضبطت نفقات التأجير للمهمة، التي انطلقت مناقشتها صباح الاثنين في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، في حدود 21،900 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 21،212 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 688 ألف دينار، تمثل نسبة 3،2 بالمائة.
نفقات التسييرقدرت نفقات التسيير الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 تعهدا ودفعا، في حدود 8،735 مليون دينار مقابل 8،274 مليون دينار في 2025، أي بزيادة قدرها 0،460 مليون دينار، تمثل نسبة 5،6 بالمائة.
نفقات التدخلاتأما نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة 2026، فقد حددت عند 72،540 مليون دينار، مقابل 72،926 مليون دينار تعهدا ودفـعا في 2025، أي بنقص قدره 386 مليون دينار (0،5 بالمائة).
نفقات الاستثماروخصص مبلغ 92،910 مليون دينار تعهدا و94،160 مليون دينار دفعا، كنفقات الاستثمار لمهمة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026، مقابل 98،640 مليون دينار تعهدا و81،588 مليون دينار دفعا خلال سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 5،8 بالمائة تعهدا، وبزيادة قدرها 12،572 مليون دينار دفعا، تمثل نسبة 15،4 بالمائة.
الإطار الاستراتيجيتم إعداد مشروع الميزانية في إطار أولويات المرحلة، حيث تهدف استراتيجية "تونس الرقمية 2030" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة بما يضمن:
* حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات
* حقه في الخلق والإبداع في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع
* التعامل مع إدارة إلكترونية شفافة وناجعة
