زيادة في ميزانية تكنولوجيات الاتصال بـ 7،25 بالمائة ضمن مشروع ميزانية الدولة 2026

حدد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال، باعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2026، عند 197 مليون دينار مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار تمثل نسبة تطور بـ 7،25 بالمائة.



نفقات التأجير



نفقات التسيير



نفقات التدخلات



نفقات الاستثمار



الإطار الاستراتيجي



التحول الرقمي والاقتصاد الوطني



وضبطتللمهمة، التي انطلقت مناقشتها صباح الاثنين في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة، في حدودتعهدا ودفعا مقابلسنة، أي بزيادة قدرها، تمثل نسبةقدرتالممولة على الموارد العامة للميزانية لسنةتعهدا ودفعا، في حدودمقابلفي، أي بزيادة قدرها، تمثل نسبةأماالمحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة، فقد حددت عند، مقابلتعهدا ودفـعا في، أي بنقص قدرهوخصص مبلغتعهدا ودفعا، كنفقاتلمهمة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة، مقابلتعهدا ودفعا خلال سنة، أي بتراجع بنسبةتعهدا، وبزيادة قدرهادفعا، تمثل نسبةتم إعداد مشروع الميزانية في إطار أولويات المرحلة، حيث تهدف استراتيجيةإلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامهبما يضمن:عبر شبكات المعلوماتفي الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفعشفافة وناجعةتتطلع تونس عبر القطاع الرقمي إلى تحقيقفي المرافق والخدمات العمومية، خصوصا عبر تنفيذ برنامجلمختلف هياكل الدولة، وتدعيم مكانةكمساهم مرجعي في الناتج المحلي، قصد جعل تونسللاستثمار في المجالات المجددة وذات القيمة المضافة العالية، وخاصة المتصلة بتطوير استعمالات