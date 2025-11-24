غوارديولا يتوقع تألق مانشستر سيتي خلال جدول المباريات المزدحم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d5e6bbb835f6.09997398_jkgmpoqeniflh.jpg width=100 align=left border=0>

من غير المرجح أن تلقى أي شكاوى من لاعبي مانشستر سيتي بشأن جدول المباريات المزدحم أي قبول لدى بيب غوارديولا، إذ يثق المدرب الإسباني في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات القوية.



وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، ثماني مباريات في 26 يوما بدءا من الغد وحتى 20 ديسمبر المقبل بما في ذلك مباراتان في كأس الأبطال الأوروبية وخمس مباريات في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم ودور الثمانية لكأس الرابطة ضد برنتفورد.









وقال غوارديولا للصحفيين "اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بأربعة وثلاثة ألقاب عندما لعبنا بهذه الطريقة. نريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة لدينا".



واشتكى غوارديولا في السابق من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.

وكان الموسم الماضي ثاني مواسم غوارديولا دون ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، وكان الأول موسم 2016-2017.

وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكنه مدده العام الماضي ليظل في النادي حتى جوان 2027.

ويحتل سيتي المركز الثالث في البطولة بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.

وقال غوارديولا للصحفيين "اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بأربعة وثلاثة ألقاب عندما لعبنا بهذه الطريقة. نريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة لدينا".واشتكى غوارديولا في السابق من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.وكان الموسم الماضي ثاني مواسم غوارديولا دون ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، وكان الأول موسم 2016-2017.وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكنه مدده العام الماضي ليظل في النادي حتى جوان 2027.ويحتل سيتي المركز الثالث في البطولة بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.