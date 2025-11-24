Babnet   Latest update 11:40 Tunis

غوارديولا يتوقع تألق مانشستر سيتي خلال جدول المباريات المزدحم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d5e6bbb835f6.09997398_jkgmpoqeniflh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 10:52 قراءة: 0 د, 57 ث
      
من غير المرجح أن تلقى أي شكاوى من لاعبي مانشستر سيتي بشأن جدول المباريات المزدحم أي قبول لدى بيب غوارديولا، إذ يثق المدرب الإسباني في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات القوية.

وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، ثماني مباريات في 26 يوما بدءا من الغد وحتى 20 ديسمبر المقبل بما في ذلك مباراتان في كأس الأبطال الأوروبية وخمس مباريات في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم ودور الثمانية لكأس الرابطة ضد برنتفورد.



وقال غوارديولا للصحفيين "اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بأربعة وثلاثة ألقاب عندما لعبنا بهذه الطريقة. نريد ذلك، الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد، لا مشكلة لدينا".

واشتكى غوارديولا في السابق من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.
وكان الموسم الماضي ثاني مواسم غوارديولا دون ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، وكان الأول موسم 2016-2017.
وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكنه مدده العام الماضي ليظل في النادي حتى جوان 2027.
ويحتل سيتي المركز الثالث في البطولة بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319069


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*