إيطاليا تفوز بكأس ديفيز للمرة الثالثة تواليا بتغلبها على إسبانيا

فازت إيطاليا بكأس ديفيز للتنس للمرة الثالثة تواليا بعدما انتصر ماتيو بريتيني وفلافيو كوبولي في مباراتي الفردي ليتغلب فريقهما 2-صفر على إسبانيا في بولونيا يوم الأحد.



وبفضل الدعم القوي من الجماهير المحلية، تغلب بريتيني 6-3 و6-4 على بابلو كارينيو بوستا في المباراة الافتتاحية قبل أن يتغلب كوبولي على خاومي مونار 1-6 و7-6 و7-5.



وبهذا تحققلقب البطولة للمرةإجمالا، بعد انتصاراتها في أعوام. كما أصبحت إيطاليافي كأس ديفيز منذ إلغاء جولة التحدي منذوافتقدتجهود، فيما غاب عنلكنارتقيا لمستوى الحدث.وبعد منافسة متقاربة في بداية المجموعة الافتتاحية، نجح، المصنف، في كسر إرسالليتقدموأنهى المجموعة بسهولة في أكثر منبقليل.وبعد أن كانت النتيجةفي المجموعة الثانية، نجحفي توجيه ضربة قوية في اللحظة الحاسمة، ليتقدمقبل أن يحسم المباراة لفائدته دون خسارة أي نقطة في الشوط الأخير.ولعبليحقق انتصارهفي مباريات الفردي بالبطولة. وكان له دور أساسي في نجاحفي بطولة كأس ديفيز العام الماضي عندما فاز بجميعالتي خاضها.وكانقد كسر إرسال منافسه مرتين ليتقدمقبل أن يفوزبشوط أخيرا. وحافظ، على رباطة جأشه تحت الضغط، وواصل اللعب بقوة من الخط الخلفي، ليحسم المجموعةوواجهانتكاسة أخرى عندما خسر إرساله في الشوط الافتتاحي للمجموعة الثانية، لكنه رد بقوة، وأشعل حماس الجماهير الإيطالية برد فعل قوي.وفرض، مجموعة فاصلة بعدما فاز بمجموعة ثانية شاقة استمرتوحسمها من خلال شوط فاصل متوتر فيالتي تسنح له، بعدما حصل علىللفوز بالمجموعة قبل الشوط الفاصل.وتواصلت الإثارة في المجموعة الثالثة، حيث حصلعلى أول كسر للإرسال عند تقدمهثم حسم المباراة بهدوء ملحوظ.وتلت انتصاره احتفالات صاخبة إذ عانقه زملاؤه في الفريق على أرض الملعب.وكانتبلغت هذا الدور بتغلبهاعلى، فيما تأهلت، الفائزة باللقبآخرها في، بتغلبهاعلىفي قبل النهائي.