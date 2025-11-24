Babnet   Latest update 09:08 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في النسخة الثالثة من المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" بالرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924025dc45405.68754878_fpngjoiemklhq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 09:08
      
شارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في النسخة الثالثة من المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي يقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، من 13 إلى 26 نوفمبر 2025.

وتجسدت المشاركة التونسية من خلال جناح جماعي ضم 5 حرفيين في اختصاصات الخياطة والملابس التقليدية والتطريز اليدوي وصناعة المنتوجات الجلدية  والنحت على خشب النخيل وصناعة الحلي من العنبر والنسيج التقليدي 

 كما ضم الجناح التونسي منتوجات اخرى تخص مؤسسات حرفية تنشط في مجال الزجاج المنفوخ والاقفاص التقليدية والفخار والخزف والمنسوجات اليدوية والنحاس وصناعة المربعات الخزفية.


وشمل الجناح ايضا، قطعة فسيفسائية من الحجارة الطبيعية تجسد شجرة الزيتونة كمكون اساسي في الثقافة والتراث للمجتمع التونسي وذلك بعرضها في رواق الأعمال الفنية التي تحمل طابعا اصيلا ويدويا متميزا
وينتظم معرض "بنان"  ببادرة من هيئة التراث السعودية، ويتزامن مع سنة الحرف اليدوية 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 400 حرفي وحرفية من نحو 40 دولة، من بينها تونس وعُمان والإمارات وقطر والأردن واليمن والمغرب وتركيا وباكستان واليابان وكوريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة .وأستراليا وغيرها، فيما تحل الصين كضيف شرف للدورة الحالية.


الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
